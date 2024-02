Amálke sa zastavilo srdiečko, no záchranári boli ďaleko. V poslednej chvíli zakročil statočný otecko

Bolo to len respiračné ochorenie, no jeho priebeh sa zhoršil natoľko, že sa malej Amálke z českého Blanska zastavilo srdiečko. Hoci rodičia okamžite vytočili tiesňovú linku, otecko vedel, že záchranári boj s časom nemusia vyhrať. Život svojej šesťročnej dcérky zobral do vlastných rúk a aj jeho pričinením sa podarilo srdiečko dievčatka opäť rozhýbať.

Rýchla reakcia otca

„Nedokážem ani vyjadriť slovami, aké všetky pocity sa v nás miešali a ešte stále miešajú,“ hovorí maminka Lucia pre ZZS Juhomoravského kraja, ktorú pri pohľade na bezvládne telíčko malej Amálky prepadali tie najhoršie myšlienky. Našťastie, vďaka rýchlej reakcii otecka, ktorý podľa rád operátorky okamžite začal s masážou srdca, predišli najhoršiemu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ZZSJMK/posts/pfbid0aDZJUks2qeucCBJaaBPe9n9sYYXg1ju35gVvYdReiHDf1CwfUFVL4eLvEgPu839il

Keď dorazili záchranári z českého Blanska, na resuscitáciu nadviazali a Amálke zaistili dýchacie cesty. Spoločným úsilím sa im podarilo srdiečko dievčaťa opäť rozhýbať. „Strach, beznádej, bolesť, ktorá vás vnútorne štiepi na milión kúskov, sa strieda s pocitom úľavy, šťastia, lásky, pokory a nádeje. Pociťujeme obrovskú vďaku ku všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, a predovšetkým môjmu mužovi a záchrannej službe, že mi Amálku zachránili,“ pokračuje Lucia.

Na svojich anjelov nezabudla

Amálku potom vrtuľníkom transportovali na ARO Detskej nemocnice v Brne, po piatich dňoch na JIS oddelenie spoločne s mamičkou a o pár týždňov neskôr ešte do Fakultnej nemocnice v Motole, kde podstúpila operáciu srdca, dodala k dramatickému výjazdu hovorkyňa juhomoravskej záchranky.

Hoci od záchrany ubehlo už zopár mesiacov, Amálka na svojich anjelov strážnych nezabudla. Spolu s rodičmi a mladším bračekom ich navštívila a okrem slov vďaky im venovala aj pekný obrázok. „Milá Amálka, prajeme ti, aby ťa v živote čakali už len samé krásne dni a veľa radosti. Si veľká bojovníčka, drž sa,“ zaželala statočnému dievčatku na sociálnej sieti hovorkyňa záchranky.