Pre synov sa obetovala, dala by im aj to posledné. Miko Hladký z Gladiátora poslal mamičke dojímavý odkaz

„Nie som tu sama. Viem, že je stále niekto blízko mňa,“ pochvaľovala si pred pár rokmi pani Pavlína po tom, ako sa jej najmladší syn Miko Hladký rozhodol, že si postaví dom hneď vedľa rodného rodičovského domu. Keď jeho mama ovdovela a po druhý raz sa už nevydala, syn ju nechcel nechať samotnú. S mamou boli vždy súdržní a aj nedávno jej adresoval krásne slová plné lásky.

22 rokov spolu

Keď prišla pani Pavlína ako pätnásťročná z Oravy do Nitry za prácou, zoznámila sa tu so železničiarom Štefanom. Netrvalo dlho a v dvadsiatich sa za neho vydala. „Brali sme sa v päťdesiatom deviatom a spolu sme boli dvadsaťdva rokov,“ zaspomínala si kedysi pre Život na svojho nebohého manžela.

Po dcérke, ktorá žiaľ zomrela ako štrnásťmesačná, priviedla na svet postupne troch synov - Maroša, Dušana a Mika. Keď otec Štefan odišiel na večnosť, traja bratia zostali odkázaní sami na seba a pani Pavlína sa musela obracať. „Oni boli malí, musela som sa o nich starať, často som ani nemala čas rozmýšľať nad tým, že som sama,“ spomínala na detské roky svojich troch synov.

Dala by aj posledné

K mame mali vždy blízko a tak to zostalo aj v dospelosti, napriek tomu, že všetci už žijú svoje vlastné životy. „Mama bola ten najzlatší človek, plná lásky, dala by každému aj to posledné. Bola veľmi starostlivá, vždy ma vedela veľmi podporiť, pochváliť a bola s ňou aj veľká zábava,“ vyznal sa líder Gladiátora v rozhovore pre Nový Čas.

Podľa neho bola tiež vynikajúca kuchárka a hostiny u nich doma boli povestné, mali niekoľko chodov. Pani Pavlína totiž vždy navarila ako pre armádu. „A piekla tie najlepšie kakaové koláče na svete,“ uzatvára Miko Hladký.