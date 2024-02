Majú 104 rokov, no cítia sa mlado. Stále vitálne dvojičky prezradili tajomstvo ich pevného zdravia

Po vypuknutí druhej svetovej vojny mali len 19 rokov a za svoj život videli korunováciu troch panovníkov. Elma a Thelma sú najstaršie dvojičky v Británii, ktoré spolu prežili takmer všetky dôležité životné míľniky a dnes, vo veku 104 rokov, si spoločne užívajú dôchodok v jednom zo sociálnych zariadení v mestečku Wesham. Stále vitálne babičky zároveň prezradili tajomstvo svojho dobrého zdravia.

Vychádzajú spolu dobre

V mladosti síce často veľa nechýbalo a skočili by si do vlasov, no teraz už kladú hádky stranou a vychádzajú spolu dobre. Môže za to aj fakt, že si počas práce v rovnakej firme užili mnoho zábavy. Dokonca sa obe vydali v podobnom čase, len s trojmesačným odstupom. Elma Harrisová sa zaľúbila do stolára a srdce Thelmy Barrattovej zas ukradol klobučník.

„V obchode, v ktorom pracoval, nesmel byť bez klobúka. Ak ho niekedy bez neho chytili, dostal pokutu pol koruny, “ zaspomínala si Thelma pre BBC. Sestry sa netaja tým, že si v minulosti rady vyšli večer do mesta, často sa túlali po obchodoch a s obľubou hľadali nové oblečenie, ktoré by si mohli nakúpiť.

Tajomstvo dlhovekosti

Hovoria, že aj teraz si svoj život užívajú tak, ako sa len dá. „Občas sa na seba pozrieme a povieme si: Kto by to bol povedal, že sa dožijeme tohto veku?“ priznáva Thelma. A aké je tajomstvo ich dobrého zdravia aj v takomto požehnanom veku?

Svoje mladícke duše a výborný vzhľad sestry pripisujú viacerým veciam. Thelma to pripisuje dobrému jedlu, zatiaľ čo pre Elma je elixírom mladosti pravidelná kvapka brandy pred spaním. „Ak sa cítite mladý, mladým aj ostanete,“ jednoducho uzavrela sestra Elma, ktorá si svoj nápoj najradšej vychutnáva s pohárom limonády.