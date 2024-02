Ich tajomstvo sa skrýva v lekvári. Winnetuove ohnivé palacinky sa dajú jesť na dva spôsoby

Pierre Brice o Winnetouovi nepočul až do roku 1962, kedy si ho nemecký producent Horst Wendlandt vybral do filmu. Keď si vtedy legendárny herec prečítal scenár, túžil skôr po úlohe Old Shatterhanda. Nakoniec mu však rola spravodlivého náčelníka Apačov priniesla celosvetovú popularitu. Obľúbený herec však nebol skúsený len na pľaci. Rovnako vášnivo sa venoval aj vareniu a svoje kulinárske zručnosti predviedol v nejednej relácii.

Jeho najväčšou slabosťou boli podľa fanúšikovskej platformy práve flambované palacinky.

„Pierre ich zbožňoval. Rád ich aj pripravoval, hlavne tie, ktoré sa neskôr podávali s pomarančovým džemom,“ uvádzajú na stránke. Rovnako dobre pritom chutí aj neflambovaná verzia. Zaspomínajte si na slávneho herca vďaka pochúťke, ktorá navyše osloví vaše chuťové poháriky.

Winetuove flambované palacinky

