Stále dostáva ponuky, no odmieta ich. Vica Kerekes vysvetlila, prečo nehrá v denných seriáloch

Smeje sa, že herci sú ako mrazničky – niečo sa im stane a oni to nevypustia z hlavy, ale zamrazia v sebe, pretože sa im to raz môže zísť a keď ten moment príde, emóciu vyberú, rozmrazia a oživia. Vica Kerekes sa cíti dobre na javisku, no najšťastnejšia je pri točení filmov. V denných seriáloch by ste ju však hľadali márne a má na to svoj dôvod.

„Šouky“ nie sú pre ňu

„Denné seriály sú pre mňa absolútne vylúčené a týždenné seriály tiež. Keď mám pocit, že za výrobou nie je žiadna hodnota, že je to len dôvod na predvádzanie sa, nebudem to robiť,“ uviedla pre maďarský portál szinhaz.online Vica Kerekes, ktorá sa nechcela stať otrokom denných seriálov a v odmietaní takýchto pracovných ponúk je už známym menom.

„Stále dostávam ponuky napríklad aj do rôznych televíznych relácií, ale často ich odmietam. Pozvali ma napríklad spievať do slovenskej speváckej šou s názvom Zlatá maska, kde som mala spievať v obrovskej maske a porotcovia a diváci mali uhádnuť, kto sa v danom kostýme skrýva.. Také ‚šouky‘ nie sú moja parketa, preto za ne vždy poďakujem, ale odmietnem ich,“ vysvetlila v rozhovore obľúbená herečka. Verí, že práve to, že nie je na obrazovke každý deň, spôsobuje, že sa jej tvár ešte divákom nezunovala.

Novinka v jej živote

„Mnohí herci sa spoliehajú na to, že sa o nich bude hovoriť, ale ja sa pýtam: Prečo sa musí hovoriť o mne? Nech o mne hovorí moja práca. Rovnako som na tom s prílišným rozprávaním o sebe samej. Pokiaľ ide o mňa, rada rozprávam, ale myslím si, že je dôležité, aby sa hovorilo o zmysluplných veciach. Nerada len tak zbytočne rozprávam,“ prezradila herečka, ktorá sa namiesto účinkovaniu v seriáloch venuje inej veci.

