Dvadsať rokov študovala životy úspešných detí: Rodičia, túto jednu zručnosť by ste ich mali naučiť

„Ako psychologička som takmer 20 rokov zasvätila štúdiu toho, ako sa starať a vychovávať z detí dobrých ľudí,“ prezradila pre CNBC psychologička Aliza Pressmanová, ktorá vydala knihu, v ktorej opisuje päť najdôležitejších princípov, ako vychovať dobrého človeka. To, či dieťa bude v živote úspešné alebo nie, ovplyvňuje veľa faktorov, no rodičia by podľa nej nemali zabúdať na jednu z najdôležitejších zručností, ktoré by mali naučiť svoje deti.

Veriť vo svoje schopnosti

Tou zručnosťou je takzvaná sebaúčinnosť, teda viera človeka v jeho schopnosti a presvedčenie, že môžem ovplyvňovať svoj život a dokážem sa vyrovnávať so životnými ťažkosťami a výzvami.

„Sebaúcta by povedala – som úžasný! Ale vnútorná sebaúčinnosť hovorí – mám na to, aby som dosiahol to, čo som si zaumienil,“ vysvetlila rozdiely Pressmanová. Podľa nej sa deti so zmyslom pre sebaúčinnosť namiesto obviňovania vonkajších okolností sústredia na to, čo majú pod kontrolou. Ako teda deti naučiť túto zručnosť? Pressmanová ponúka štyri rady.

4. Povzbudzujte deti, aby skúsili niečo, v čom nie sú hneď dobré

„Namiesto toho, aby ste povedali ‚tréning robí majstra‘ (pretože vieme, že to nie je vždy pravda – a v skutočnosti nehľadáme dokonalosť), pripomeňte svojmu dieťaťu, že ‚snaha robí evolúciu‘,“ vysvetlila odborníčka, podľa ktorej by rodičia mali deti podporovať, aby skúsili niečo, v čom nie sú hneď dobrí.Čas ich naučí, že sa dokážu zlepšovať a začnú viac veriť svojim schopnostiam. Rodičia by však podľa nej nemali nútiť deti robiť veci, na ktoré nie sú pripravené a majú veľmi silné obavy.

3. Opravte dieťa tak, že veci objasníte

