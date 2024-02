Prišiel na vozíku, mal kŕče, no postavil sa. Michael J. Fox svojou silou rozplakal aj najväčšie hviezdy

Nebudem klamať. Je to čím ďalej ťažšie. Každý deň je to ťažšie, priznal herec.

Silno sa trasie, má kŕče vo svaloch a dokáže prejsť iba pár krokov. Herec Michael J. Fox sa viac ako pred 30 rokmi dozvedel, že má Parkinsonovu chorobu a hoci sa jeho stav zhoršuje, v nedeľu sa prekvapivo objavil na odovzdávaní cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA). Na pódium prišiel na invalidnom vozíku, no trval na tom, že sa za mikrofón postaví sám a odovzdá cenu za najlepší film. Jeho príchod vyvolal obrovské ovácie a ani tie najväčšie hviezdy v hľadisku neskrývali slzy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=793492929469284&set=basw.AbqGNjWysuM9Iu3hdYHtgHEHGodnitvUR105NzAfFHzGWs8_QECh7Vd8jZ74OGyJmX5AtXH9xaB69hpfaLwu4OyEE3f6upPaTU6y0QLyy5Bof3oQLQH1P5qUQgxs-e4VM7qiXvngkT6azH4rmLS22wyX&opaqueCursor=AbpMOC17ArV520ynHM4jML_Mnm-lzJaJinqbMbQ169MCjnaPYeIcmubpwPOeJ5IJXIyM1ysqrBcNvzqtPY3x8wwkkUpKgu4jPJkP2gPJ8NWcMEO8a8qpZJFLKoyMJYerHyYoTSzQeZN7KUlfpbJjAEyvY-O57ca6VOGEL-eEZhJ_ML1hnTJ-4NU4l-YmapdqjJy4HFD_1HyU1JTi7LkelsEZNeXEvpN8LjqovC69S5wE5szXGNehpGHF_uWGwco2Y-8pqmv0ObkfSgRQnMhR_wGylSSPbz-Bhwyvmve69vU8EglSBZwgOrQmnoy9euQQLWGSL1vSJDFGkpYv-5mGSlowDPhLkSnwKgOmvIM4DNg-lvqN6baRoJhVdQ8XyBS40ML4h2PQ0xWJEjB8-bXTGrp83YIPweq2x5tC0w9H3GlGWNAvKM3gEzUKW-PTv_8TqRP74WlHtqEWsS1o7M4w1bav8pQjO3IyqUcOaeooKFtaLl_Y3o4GxLAqjebUqhBnfwIdZCSgkhEpyTD1eZz6YcBP6hJE-jX6o5S0W-C4aK51lzH4lA9OPr6JHsmDRMWFckW7dyb6YEZE9kG0-rvMzymYKlH78MdmlY2Jh8MQCCTS3lWPvSZoPJotLOEBPNqlWVOauBEqMSdOJBIttt6G2hibPq9bdHh83TakORLXnZ93AVNwYl8w2qELltR2PsztPbPnjEnCpub0XqOwtFVzpM3Ma4jXGpfU-t3UHnZrVJujC4Bc63j2ASPSLw0BGsruSUHGmxWfY248-rGrwB2x7hXD_l2fSZLW5KuIzUhnx0C1FvaLWxRYzdYlvQ2699m9JbPE3K7C0TM1WxQJhUfRpRRW

Triasol sa mu malíček

Hviezda ikonickej trilógie Návrat do budúcnosti mala 29 rokov, keď jej diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. „Niektorí by možno brali správu o mojom ochorení ako koniec, v skutočnosti to bol začiatok,“ hovoril Michael J. Fox vo svojom životopisnom filme.

To, že s ním nie je niečo v poriadku, si všimol počas natáčania romantického filmu Doc Hollywood. Počas jazdy videl, že sa mu samovoľne trasie malíček. Lekári mu najskôr vraveli, že ide o nervozitu, no testy nakoniec ukázali, že ide o nevyliečiteľné ochorenie.

Bol alkoholik

To, že trpí Parkinsonovou chorobou, skrýval pred svetom dlhých sedem rokov, počas ktorých si vyvinul rôzne stratégie na ukrytie symptómov. V ľavej ruke napríklad vždy niečo držal, aby skryl chvenie, večer si zase uľavil tým, že siahol po alkohole, od ktorého sa stal závislým. „Áno, bol som alkoholik,“ priznal otvorene.

Zmenil sa až vďaka manželke, ktorá sa ho jedného dňa opýtala, či si predstavuje, že zvyšok života strávi s opicou, pre ktorú sa ani nedokázal vytackať z postele.

Článok pokračuje na ďalšej strane: