Hrozilo, že Eliške pre nádor amputujú ruku. Nemocnice preto spojili sily a odhodlali sa na niečo špeciálne

„Teším sa domov, lebo mám oslavu túto sobotu. Zajtra mám narodeniny, jedenásť rokov,“ povedala pre Noviny.sk s úsmevom na tvári malá Eliška, ktorá od lekárov dostala ten najkrajší darček. Vďaka tomu, že spojili svoje sily a odhodlali sa na nie tak bežný zákrok, zachránili statočnému dievčatku ruku. Hrozilo totiž, že o ňu pre nádor príde.

Hrozila amputácia

Ako pred časom vysvetľoval Národný ústav detských chorôb, vzhľadom na veľkosť nádoru bola jednou z možností aj amputácia ramena, aby zachránili život dieťaťa. „Za štandardných okolností by s takým rozsahom nádoru prišla do úvahy len exartikulácia. To znamená oddelenie končatiny v ramennom kĺbe, teda ostala by iba lopatka,“ vysvetľoval Andrey Švec, prednosta I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNB.

Raritnú operáciu sa podarilo zrealizovať aj vďaka úspešnej spolupráci lekárov NÚDCH a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Podujali sa tak na operáciu, ktorú predtým robili len u troch dospelých. „To bola štandardná modulárna náhrada, ktorá sa používa aj u dospelých. My sme tam použili teda najmenšie modulárne implantáty,“ ozrejmil Švec, ktorý zákrok viedol.

Stal sa zázrak a vyšlo to

Dodal, že k zákroku mohli pristúpiť len vďaka chemoterapii, ktorá nádor úspešne zmenšila. Následne na sále s použitím endoprotézy spravili náhradu ramenného kĺbu, ramennej kosti aj lakťa. Ako uviedla Emília, mama malej pacientky, stále sa jej snažili vysvetľovať, že operácia sa môže, ale aj nemusí podariť.