Cindy Crawford stratila najžiadanejšieho muža na svete. Potom našla pravú lásku po boku obyčajného chlapa

Ja som bola mladá a on bol Richard Gere, spomínala supermodelka.

Cesta k pravej láske nie je takmer nikdy úplne priama. Svoje o tom vie aj svetoznáma supermodelka Cindy Crawford, ktorá 20. februára oslavuje 58. narodeniny. Stratila totiž zrejme najžiadanejšieho muža na planéte, aby našla skutočnú lásku pri obyčajnom chlapovi. Dávno predtým, než titulné stránky patrili Angline Jolie a Bradovi Pittovi, bol tým najväčším mediálnym príbehom lásky vzťah Cindy Crawford a herca Richarda Gera. Mnohí modelku označili za hercovu skutočnú Pretty Woman. Ona nebola ešte taká skúsená, on bol na vrchole svojej kariéry.

Dala mu ultimátum

Cindy Crawford len 22 rokov, keď na grilovačke u známeho fotografa Herba Rittsa stretla Richarda Gera. Ten mal v tom čase 39 rokov. „Ľudia chcú vždy vedieť, či to bola láska na prvý pohľad, ale ja hovorím, že to bol záujem na prvý pohľad,“ spomínala pre People modelka, ktorá začala tvoriť pár s jedným z najznámejších hercov sveta. „Rozprávali sme sa, potom sme mali rande a potom ďalšie,“ hovorila o začiatkoch ich vzťahu. Ako priznala, museli prekonať nielen odlišnosti spojené s vekom, ale aj rozdiely v ich temperamentoch.

Keď sa na ich vzťah opýtala známa moderátorka Oprah Winfreyová, modelka odpovedala: „Vychádzame ako všetci normálni ľudia. Niekedy vychádzame spolu skvele, inokedy sa doháňame k šialenstvu.“ Modelka z rozvedenej rodiny túžila po stabilnom zväzku, Richard Gere ale nebol veľkým fanúšikom manželstva. Podľa jeho priateľov sa mu tento zväzok zdal príliš „normálny“.

Prstene z obyčajného alobalu

Cindy Crawford ale dala lámačovi ženských sŕdc jasné ultimátum - ak si ju nevezme, opustí ho a pôjde si vlastnou cestou. Samozrejme, bez neho. „Táto žena, do ktorej som bol blázon a ktorú som veľmi miloval, mi povedala, že viac nemôže čakať. Ak sa to nestane, musí ísť ďalej,“ vravel Richard Gere, ktorý nakoniec so sobášom súhlasil. Nechcel vraj o ňu prísť. Svadba ale nebola vôbec taká, o akej modelka celý život snívala.

