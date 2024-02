Spomínal rôzne ženy a ona si myslela, že je prelietavý. Martinka bola jedinou veľkou láskou Jána Kuciaka

„Nevolaj mi stále ako na klavír,“ pripomínala Martina Kušnírová občas svojej mame Zlatici. Keď jej dcéra v osudný večer nezdvíhala mobil, nechala to tak. Myslela si, že majú toho so snúbencom Jankom Kuciakom veľa. Martina ale nezdvíhala telefón ani v piatok a v sobotu už bol jej telefón vypnutý. Niečo nebolo dobre.

Na polícii Kuciakovcov a pani Kušnírovú upokojovali, že mladí sa predsa dnes tak často nehlásia rodičom, no Zlatici Kušnírovej to nedalo a do Veľkej Mače poslala neter z Vrábľov. Pred domom už bola záchranka aj policajti. V stredu 21. februára 2024 ubehlo šesť rokov, čo boli investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová chladnokrvne popravení. Slovensko sa o tom dozvedelo o päť dní neskôr. Dvojica pritom mala o tri mesiace po tom prežívať najkrajší deň ich života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686005791414398&set=a.516693018345677&type=3&ref=embed_post

Láska z privátu

Ján a Martina sa spoznali počas vysokoškolských štúdií v Nitre. Ako uviedli Aktuality, Martina si o Janovi spočiatku myslela, že je prelietavý typ, pretože stále spomínal nejaké ženy. Až neskôr zistila, že to boli len spolužiačky. Podľa jeho sestry Jano nemal nikdy vážny vzťah, pretože mu na každej žene niečo nesadlo. Chvíľu sa bála, že jej brat svojským humorom odradí všetky potenciálne partnerky. Bol začiatok septembra 2012, keď sa Ján Kuciak stretol na priváte s novou spolubývajúcou Martinou Kušnírovou, mladou študentkou archeológie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/investigace/posts/pfbid02DRzAEHSm8yPVjuYCs4uNKeMVQqn5aP81faQK5kR3zR4QsBDarzTP9rQriiLcdD1hl

„Baby si, samozrejme, rozobrali najlepšie izby a nám s Kucom ostala malá kutica s manželskou posteľou bez okna – ako taký Harry Potter pod schodmi. Tak sme len pokrčili plecami, čo sa dalo robiť,“ spomínal v knihe Umlčaní Janov kamarát Jakub. Nikto z obyvateľov bytu netušil, že medzi členmi domácnosti sa vytvára párik.

„Všimol som si skôr také drobnosti. Jano robil niečo na počítači, Martina písala seminárku do školy. Zrazu prišiel do kuchyne, spravil dve kávy a niesol ich cez celý byt. Opýtal som sa, pre koho to je – v domnienke, že bol taký pozorný a urobil kávu aj pre mňa,“ vysvetľoval Jakub. Jano s Martinou ale boli tajnostkári a kamarátom nedali ani jediný dôvod, aby si mysleli, že sú zamilovaní.

Stále sa oslovovali rovnako

Všetko sa zmenilo pred Vianocami 2012, keď sa kamaráti stretli v jednom z nitrianskych podnikov. Všetci sa prekrikovali, iba Jano s Martinou boli blízko pri sebe a stále si niečo šepkali. Kamarát Jakub ich podpichol, nech si dajú konečne pusu a jeho výzva zabrala.

