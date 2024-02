Vidím, že choroba rodiny stmeľuje. Princ Harry prvýkrát prehovoril o vzťahoch v kráľovskej rodine

S otcom strávil po prílete len 45 minút, no aj tie podľa neho stáli za to.

Letel takmer deväťtisíc kilometrov, aby sa mohol porozprávať so svojím otcom. Princ Harry teraz pre ABC News prvýkrát prehovoril o chorobe kráľa Karola a priznal, či je možné, že sa vzťahy v ich rodine dajú dohromady.

Bude navštevovať rodinu

Po tom, čo kráľovi Karolovi III. začiatkom februára diagnostikovali rakovinu, princ Harry neváhal a pricestoval do Londýna, hoci s kráľovskou rodinou nemá najlepšie vzťahy. „Skočil som do lietadla a išiel som za ním hneď, ako to bolo možné,“ povedal teraz prvýkrát otvorene v rozhovore počas Invictus Games, hier pre zranených vojnových veteránov.

S otcom strávil po prílete len 45 minút, no aj tie podľa neho stáli za to. „Pozrite, milujem svoju rodinu. Za to, že som mohol sadnúť do lietadla, ísť za ním a stráviť s ním akýkoľvek čas, som vďačný,“ povedal pre americké médiá Harry, ktorý dúfa, že otca čoskoro opäť uvidí. „Budem navštevovať svoju rodinu, ako to len bude možné,“ povedal.

O kráľovom zdravotnom stave hovoriť nechcel, povedal len toľko, že to zostane medzi kráľom a ním. Na otázku, či choroba môže zjednotiť rodinu, povedal: „Na všetkých týchto rodinách denne vidím, ako sa stmeľujú. Akákoľvek choroba, akékoľvek ochorenie rodiny stmeľuje.“

Témy, ktoré zvýšia krvný tlak

V britskej kráľovskej rodine panujú napäté vzťahy medzi Harrym, jeho starším bratom Williamom i otcom od momentu, keď mladší z princov spolu s manželkou Meghan opustili kráľovské povinnosti a presťahovali sa do Kalifornie. K zlepšeniu vzťahov neprispel ani dokument Netflixu o Harrym a Meghan, princove rozhovory a kniha Náhradník, kde očierňoval rodinu. Práve nedoriešené problémy v rodine majú byť dôvodom, prečo Harry strávil s chorým otcom pri poslednom stretnutí iba 45 minút.

