Ivan Bella: Do vesmíru sa mi podarilo prepašovať liter a pol borovičky. Pili ju cez slamku a toto sa stalo

Od momentu, keď do vesmíru letel prvý Slovák, uplynulo 25 rokov.

Od historického momentu už ubehlo 25 rokov. Dvadsiateho februára 1999 totiž do vesmíru letel prvý kozmonaut zo Slovenska, Ivan Bella. Rodák z Dolnej Lehoty sa stal nielen prvým slovenským kozmonautom, ale bol tiež v poradí 385. človekom zo Zeme, ktorý kedy letel do vesmíru. Ako priznal po rokoch s úsmevom, na palubu sa mu podarilo prepašovať aj jednu vec, ktorá tam nemala čo robiť. Bola to moja aromaterapia, smeje sa.

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella na poslednej tlačovej besede pred nástupom do rakety s kozmickou loďou Sojuz TM-29. Foto: TASR/Vladimír Benko

Cieľ misie

Cieľom misie za Slovensko bol okrem iného aj vedecký program Štefánik. Výskumné úlohy navrhnuté Ministerstvom školstva v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) pozostávali zo štyroch projektov z oblasti medicíny a po jednom z oblasti biológie a fyziky.

Možnosť letu kozmonauta zo Slovenska do vesmíru v rámci ruského programu kozmických letov prvý raz spomenul ruský premiér Viktor Černomyrdin v apríli 1997. O necelé dva mesiace prijala slovenská vláda uznesenie, ktoré uložilo ministerke školstva a predsedovi SAV pripraviť pre let slovenského kozmonauta program kozmického výskumu a ministrovi obrany zriadiť stredisko prípravy budúcich adeptov. Stredisko prípravy viedol náčelník štábu letectva a protivzdušnej obrany Generálneho štábu Armády SR Štefan Gombík.

Veľký výber

V decembri sa Rusko a Slovensko predbežne dohodli na komerčnej expedícii slovenského kozmonauta, ktorý mal na palube ruskej orbitálnej stanice Mir pracovať vo februári 1999. Do vyhláseného konkurzu sa mohli prihlásiť nadzvukoví piloti. Kandidátov bolo 32 a museli absolvovať stovku lekárskych, psychologických a fyzických testov.

Na snímke zľava bývalý francúzsky kozmonaut Jean-Pierré Haigneré a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorí spolu leteli do vesmíru. Foto: TASR/Roman Hanc

Na základe nich sa okruh postupne zúžil na 11, až nakoniec zostali štyria. Boli nimi plukovník Martin Babjak (38 rokov), podplukovník Michal Fulier (42 rokov), major Ivan Bella (33 rokov) a kapitán Milan Grošaft (31 rokov). Štvorica 5. februára 1998 priletela na podmoskovské letisko Čkalovskij, ležiace neďaleko Hviezdneho mestečka. Tam ju čakala takmer trojtýždňová záverečná etapa prísnych lekárskych prehliadok a zdravotných testov.

