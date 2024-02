Áno si povedali už po pár mesiacoch. Toto sú slávne páry, ktoré sa pred oltár postavili veľmi rýchlo

Niekedy má láska rýchly priebeh. Svoje by o tom vedelo povedať mnoho známych osobností, ktoré nečakali a do chomúta išli už po pár mesiacoch od zoznámenia sa so svojou polovičkou. Napríklad speváčka Ariana Grande a komik Pete Davidson boli pripravení prejsť svadobnou uličkou už po mesiaci randenia. Aj keď sa nám to môže zdať bláznivé, v skutočnosti to nie je až takou raritou vidieť celebrity, ktoré túžili skoro povedať „áno“. Tu je len niekoľko príkladov slávnych párov, ktoré sa zosobášili naozaj rýchlo.

5. Justin Bieber a Hailey Bieber

Kanadský spevák a americká modelka sa prvýkrát stretli počas filmovej premiéry v roku 2009, o sedem rokov spolu krátko randili, no vážny vzťah prišiel neskôr. V apríli 2018 sa Justin Bieber a Hailey dali dokopy, v júli oznámili svoje zasnúbenie a v septembri sa zosobášili. Napriek rýchlemu manželstvu sú stále spolu a očividne im to klape.

4. Tomáš Bezdeda a Ivana Bezdedova

Hudobník Tomáš Bezdeda našiel svoju spriaznenú dušu po rokoch, keď bol sám. Problém bol podľa neho vždy v tom, že mu vo vzťahoch chýbala dôvera, no tentokrát bolo všetko inak. Ivanu stretol v Žiline, kde ich spojila vášeň k športu a láska k prírode.

Aj keď mal voči vekovému rozdielu vo vzťahu predsudky, jedným gestom dokázal, že sa mýlil. V posledný deň roku 2022, len po niekoľko mesiacov trvajúcej známosti, požiadal svoju o 14 rokov mladšiu priateľku o ruku. „Pre nás je tento deň ešte o niečo špeciálnejší,“ napísala vtedy Ivana na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografiu so zásnubným prsteňom na ruke. Dnes spolu vychovávajú syna Jakuba.

3. Jennifer Lawrence a Cooke Maroney

Oscarová herečka Jennifer Lawrence a jej manžel Cookey Maroney, riaditeľ newyorskej galérie Gladstone, sa mali zoznámiť cez spoločného priateľa. Stretávať sa začali v roku 2018, pričom len osem mesiacov po zasnúbení vo februári 2019 sa pár zosobášil v októbri toho istého roka. V roku 2022 potom Jennifer priviedla na svet ich prvého potomka, syna Cya Maroneyho.

Článok pokračuje na ďalšej strane: