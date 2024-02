Cecília a Ferko sú spolu 61 rokov: Prišla aj hrmavica, no odpustili sme si. Mladí ľudia to dnes berú naľahko

Vždy, keď sa pán František Martinkovič pozrie na svoje svadobné fotografie, sám seba sa pýta, ako je možné, že ho chcelo to najkrajšie dievča z dediny. Cecília a František sú spolu 61 rokov a ako prezradili počas Národného týždňa manželstva, aj oni prežili ťažké časy, no vždy sa dokázali zmieriť a odpustiť si. V dnešných manželstvách to podľa nich nefunguje správne a oni vysvetlili, prečo.

Cecília Martinkovičová a František Martinkovič. Foto: Reprofoto YouTube - Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Túžil s ňou stráviť celý život

Stretli sa na stanici v Trnave, kde sa František do Cecílie zamiloval na prvý pohľad. „Začal sa dopytovať, že odkiaľ som, kto som. Žiaľ, ja som také dievča, ktoré zdrhlo na autobus,“ zasmiala sa pri spomienkach Cecília, po ktorej mládenec zo stanice začal pátrať.

„Boli to veľké problémy, keď som ju hľadal, ale konečne som ju našiel. Veľmi som túžil vedieť, ako sa k nej dostať,“ spomínal v rozhovore pre Centrum pomoci pre rodinu Trnava František Martinkovič, ktorý zistil, že Cecília je z obce Orešany, preto sa tam vydal hľadať ju. Nakoniec ju našiel na zábave, kde si s ňou aj zatancoval.

„Veľa ale nie, lebo ona mala dosť veľký úspech. Stále ju brali a ja som sa k nej nevedel dostať,“ prezradil. František nakoniec vypátral, kde Cecília býva a začal o ňu bojovať. „Túžil som, aby som s ňou mohol tráviť viac času a poprípade aj môj život,“ hovoril s láskou v hlase. Po pol roku chodenia sa nakoniec dvojica postavila pred oltár.

Cecília Martinkovičová a František Martinkovič. Foto: Reprofoto YouTube - Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Šaty si šila sama

„Mohlo to byť dlhšie to chodenie, ale dopadlo to dobre,“ zasmiala sa pani Cecília, ktorá si na svadbu šila šaty úplne sama. Hovorili jej, že to prinesie nešťastie, no ju to neodradilo. „Bola veľmi pekná, aj teraz je, ale ani po rokoch na to človek nemôže zabudnúť,“ povedal pán František, ktorý sa zasmial, že vždy, keď vidí ich svadobné fotografie, rozmýšľa nad tým, ako je možné, že ho chcela taká pekná žena.

„Vydarilo sa to, no nie? Toľko sme toho vydržali, v dobrom aj v zlom,“ povedala Cecília po 61 rokoch manželstva. Martinkovičovci prezradili, že v každom spokojnom manželstve musia fungovať isté veci.

V manželstve stále nesvieti len slnko

