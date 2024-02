V Španielsku chcel oberať pomaranče, ale prišiel mimo sezóny. Z netrpezlivého mladíka je obľúbený herec

Narodil sa v meste pod Zoborom a vždy bol neposedné dieťa. Vraj neprešiel ani jediný deň bez toho, aby si nejako ublížil. Už v piatej triede na základnej škole zo žartu napísal sloh o tom, ako bude hercom, ale neskôr jeho kroky smerovali na strednú elektrotechnickú školu. Dnes si myslí, že ak by mal niekomu natiahnuť elektrinu do domu, kopali by ho aj steny. Mladík z fotografie nevenoval učeniu príliš veľkú pozornosť, nemal oňho záujem a ani trpezlivosť.

Neskôr sa na druhý pokus dostal na Vysokú školu múzických umení a keď dokončil štúdium, s priateľmi sa vybral na brigádu do Španielska. Chceli si dokázať, že sa v nej sami nestratia. Oberanie pomarančov však skončilo tak rýchlo, ako aj začalo. Keď prekročili hranice, zistili, že prišli mimo sezóny.

Viete, kto je na fotografii?

Hádanka. Foto: Instagram/R.J.

