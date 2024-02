Skúste sa pozrieť na oblohu, na hviezdy. Marcel Nemec svojim milovaným poslal dojemný odkaz

Slovensko zasiahla v piatok smutná správa. Po dlhom a odvážnom boji s rakovinou odišiel na druhý svet herec a zabávač Marcel Nemec. Hoci o svojej chorobe hovoril otvorene a na svoju smrť pripravil nielen seba, ale aj svojich najbližších, jeho odchod všetkých bolí. Prostredníctvom svojho parte im poslal posledné zbohom.

„Vidím, že niektorí z vás majú v očiach slzy, ale ja som stále tu," znejú prvé slová na smútočnom parte, ktoré na sociálnej sieti zverejnilo divadlo La komika, v ktorom si užil svoju derniéru len tri týždne dozadu. V tom čase už mal naplánovaný aj svoj vlastný pohreb, a tak sa svojim milovaným týmto spôsobom rozhodol prihovoriť poslednýkrát.

„Nakoniec nebolo také ťažké odísť. Keď vyjdete von, skúste sa pozrieť na oblohu, na hviezdy alebo na svoje duše. Čo myslíte? Skúste začať tým, že sa pozriete jeden na druhého. Nie je po tom všetkom, čo teraz viete, krajší ako predtým? Ak áno, tak práve teraz sú podmienky pre lásku mimoriadne priaznivé," odkázal naposledy.

Ako informovalo divadlo, s Marcelom sa môžu najbližší a kamaráti rozlúčiť v stredu 21. februára v dome smútku v Kremnici. Hoci ide o poslednú rozlúčku, na prianie herca ide najmä o oslavu života. Divadlo preto vyzýva, aby sa hostia obliekli farebne.

Marcel Nemec svoj boj so zákerným ochorením prehral vo veku 52 rokov. Pre portál aktuality.sk to potvrdila jeho blízka kamarátka, herečka Kristína Tormová. Marcelovi na jeseň 2021 diagnostikovali zákernú rakovinu, s ktorou bojoval ako lev do posledného dychu. Najskôr napadla jeho črevá, potom už aj pečeň.