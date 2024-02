Marcelko len leť. Tak slobodne, ako si žil. Marcelovi Nemcovi posielajú kamaráti do neba dojemné odkazy

Svoj boj so zákerným ochorením prehral vo veku 52 rokov.

Bojoval statočne a s úsmevom, no svoj boj s ochorením prehral. V piatok 16. februára obletela Slovensko smutná správa o úmrtí obľúbeného herca a komika Marcela Nemca. Od momentu, kedy sa nešťastná správa o jeho odchode rozšírila, smúti nielen jeho milovaná rodina a najbližší priatelia, ale aj kolegovia či široká verejnosť. Do neba mu posielajú dojímavé odkazy.

„Marcelko... plačem… viem, že by si to nechcel, hovoril si mi to stále, keď sme sa objali… chcel si, nech sa všetci usmievame, aby sme oslavovali život, aby sme prišli na tvoju rozlúčku vo farebnom… všetko viem… ale nedá sa,“ začala v dlhom príspevku speváčka Zuzana Smatanová.

„Kto ťa poznal osobne, vie, že dobúchalo jedno obrovské ľudské srdce. Pamätáš, keď sme sa videli naposledy? Hral si v divadle a ja som ti v stoji tlieskala ako asi nikdy nikomu. Hral si s takou radosťou, ako keby ti nič nebolo, smiala som sa strašne a tiekli mi slzy ako malému decku, taká som bola šťastná, že zase hráš, lebo si to tak veľmi chcel. A vo vašej šatni sme plakali od dojatia všetci. Ty si rozdával lásku a úsmev úplne všade a všetkým. Tvoja posledná hlasová správa znela, akoby si nikdy nemal odísť, spieval si mi v nej, smial sa a chcel si, aby som ti zaspievala späť... Nech sa deje, čo sa má-á-á, tú si mal rád, ňou si ma vždy v nemocnici privítal... Marcelik, šťastnú cestu tam hore alebo za dúhový most, kamkoľvek si šiel... nikdy na Teba nezabudnem,“ napísala a vyjadrila úprimnú sústrasť celej jeho rodine.

Leť tak slobodne, ako si žil