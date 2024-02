Usmieval sa do poslednej chvíle. Marcel Nemec zomrel po zákernej chorobe vo veku 52 rokov

Otvorene hovoril, že jeho odchod je len otázkou dní. Kým mnohí z nás by sa s takouto situáciou nedokázali zmieriť, herec Marcel Nemec ukázal, že nestojí o ľútosť ani smútok. Vedel, že kocky sú hodené a posledné momenty strávil v kruhu svojich najbližších. „Všetko na moju oslavu života, alebo teda poslednú rozlúčku je pripravené... Viem, že je ten čas, takže ďakujem za všetko. Takto to je... A takto to má byť a bodka,“ povedal pred pár dňami pre Nový Čas. Svoj boj so zákerným ochorením prehral vo veku 52 rokov.

Pre portál aktuality.sk to potvrdila jeho blízka kamarátka, herečka Kristína Tormová. Marcelovi na jeseň 2021 diagnostikovali zákernú rakovinu, s ktorou bojoval ako lev do posledného dychu. Najskôr napadla jeho črevá, potom už aj pečeň.

Svoj boj však nakoniec prehral a aj napriek trápeniam, ktorými si musel prejsť, odišiel tak, ako si to vždy prial - s úsmevom na tvári a láskou v srdci v obklopení svojich najbližších v rodičovskom dome v Kremnici, kam odišiel po dohode s lekármi z bratislavskej nemocnice.

„Úsmev na tvári a láska je to, čo tu po mne zostáva. Takže... Prosím úsmev a povinne rozdávať lásku trikrát denne. Ráno, na obed aj večer 20 kvapiek,“ odkázal s tým, že človek nikdy nevie, kedy prežíva svoj posledný deň, a preto by sme mali každý deň prežiť najlepšie ako vieme.