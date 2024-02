Lásku si prejavujú každý deň. Manželia Weiterovci prekonali predsudky a užívajú si spoločné šťastie

Ľudia im spočiatku nepriali a museli bojovať s predsudkami, no oni všetkým dokázali, že pravá láska si nevyberá. Manželia Otto a Petra Weiterovci dnes žijú spokojný a harmonický rodinný život a sviatok svätého Valentína vraj podľa vlastných slov majú každý deň. „Ja Peťu v podstate stále niečím obdarúvam,“ prezradil v rozhovore pre týždenník Život.

Stála pri ňom aj v ťažkých časoch

„Bez nej by som tu už nebol,“ povedal kedysi spevák o svojej manželke. Otto Waiter má totiž za sebou náročné obdobie, keď pred tromi rokmi prišiel o manželku Andreu a neskôr aj on sám ušiel hrobárovi z lopaty, keďže mal zdravotné problémy. V neľahkých chvíľach pri ňom stála priateľka Petra Maxin, ktorá si napokon získala jeho srdce.

Pre speváka to bol piaty sobáš, Petra do chomúta vstúpila druhýkrát. „Vieme, aký je svet a chceli sme to mať spečatené aj z mojich zdravotných dôvodov, pretože človek nikdy nevie. Peťka nerada toto počúva, ale ja som perfekcionista a chcem mať veci na poriadku. Samozrejme, okrem náklonnosti a lásky bolo dôvodom aj toto,“ opísal vlani v máji spevák dôvody sobáša pre denník Nový Čas.

Manželku obdarúva stále

Napriek tomu, že obaja v začiatkoch vzťahu museli bojovať s neprajníkmi a predsudkami ľudí, dnes si užívajú spoločný rodinný život. „Chcem len povedať, že nikdy nie je v živote tak zle, aby sme sa nemohli mať ešte horšie, preto sa netreba poddávať problémom, ktoré máme. Nikdy nič nebude ideálne, ale my sami sa svojím pričinením dokážeme postarať o to, aby sme si vytvorili čo najlepšie podmienky na život. Len my sami to máme vo svojich rukách. Nikto iný,“ povedal s úsmevom Otto.

A dodal, že sviatok všetkých zamilovaných vraj u nich doma oslavujú každý deň. „My máme Valentína každý deň a to myslím naozaj vážne. Ale keď sa u nás obzriete dookola, už teraz vo vázach vidíte množstvo kvetín. Na­ozaj, ja Peťu v podstate stále niečím obdarúvam,“ prezradil ďalej, ako to vyzerá v ich spoločnom rodinnom hniezdočku.