Pani Blažena má 107 rokov a je sebestačná: Dlhovekosť pripisujem svojej životospráve. Doprajem si aj vínko

Jej vek by ste uhádli len ťažko. Napriek tomu Blažena Strachotová začiatkom februára oslávila 107. narodeniny. „Som sama prekvapená, že som sa toho dožila. Každé ráno si hovorím – ďakujem ti pane Bože, že som ešte živá, že sa môžem pohybovať. A večer ďakujem zase,“ priznala pre české média dáma, ktorá má pre všetkých dôležitý odkaz a nezabudla prezradiť ani svoje tajomstvo dlhovekosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=795796929257055&set=a.481068014063283

Hrozili im trestom smrti

Najstaršia občianska Českých Budějovic sa narodila 9. februára 1917 do rodiny piatich detí. „Prežila od prvej republiky až do dnes všetky režimy, ktoré existovali. Koniec prvej svetovej vojny, druhú svetovú vojnu, minulý režim, súčasný režim. Zažila aj Masaryka, ktorého kedysi dávno bola aj vítať na stanicu,“ prezradil syn Jaroslav Strachota o mame, ktorá si toho v živote veľa prežila.

„V koncentračnom tábore mi umreli dvaja strýkovia, moji učitelia. Potom prišli päťdesiate roky to bola hrozná doba s milicionármi a kolektivizáciou,“ povedala pre novinky.cz pani Blažena, ktorá si spomína aj na to, ako počas druhej svetovej vojny mali doma rádio, na ktorom počúvali zahraničný rozhlas, za čo im hrozil trest smrti. „Bolo to vtedy hrozné obdobie,“ priznala 107-ročná dôchodkyňa, ktorá žije posledných 30 rokov v dome s opatrovateľskou službou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1061511708292724

K významnému jubileu jej prišla poblahoželať aj primátorka Českých Budějovic, ktorej sa nechcelo veriť, že pani Blažena prežila vyše storočie. „Keď som jej bola popriať vlani, tak mi pripadala úplne neuveriteľná, pretože bola stále sebestačná, vitálna a sledovala všetko dianie v televízii. A to jej vydržalo až doteraz. Síce už nezvláda všetko ako predtým, ale pamäť by sme jej mohli všetci závidieť,“ priznala primátorka Dagmar Škodová Parmová, ktorú rovnako ako ostatných zaujímal, aký má pani Blažena recept na dlhovekosť. Dodnes je totiž vitálna, sťažuje sa iba na nohy, ale je úplne sebestačná.

Tajomstvo dlhovekosti

Článok pokračuje na ďalšej strane: