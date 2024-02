Desiatu už nerobia rodičia. Skvelý nápad pána riaditeľa jednej zo slovenských škôl si nevedia vynachváliť

Obložená žemľa a jabĺčko či chlebík so šunkou? Rodičia školákov z jednej z nitrianskych základných škôl už nemusia rozmýšľať nad tým, čo zabaliť deťom do školy na desiatu. Tú im totiž pripravujú priamo v škole a zdá sa, že môžu byť inšpiráciou pre celé Slovensko. Pomoc kuchárok si totiž nevedia vynachváliť nielen rodičia, ale aj samotné deti.

Desiatujú spoločne

„Túto myšlienku, ktorej cieľom je vytvárať a podporovať u detí zdravé stravovacie návyky, zabezpečiť pravidelnosť v stravovaní a ponúknuť naozaj širokú paletu zdravých jedál, som dlhšiu dobu nosil v hlave ja, avšak jej realizáciu sme si vo vedení školy prediskutovali spoločne," vysvetľuje pre portál Dnes 24 riaditeľ Základnej školy sv. Marka v Nitre Ladislav Prešinský s tým, že nápad prostredníctvom ankety predstavili aj rodičom.

Žiaci desiatujú spoločne v školskej jedálni. Foto: Facebook ZŠ sv. Marka, Ladislav Prešinský

Výsledky ankety ich povzbudili natoľko, že s realizáciou milého nápadu zbytočne neotáľali a prijali kuchárku navyše. „S výrobou desiat sme začali 1. februára. Na začiatku sme mali prihlásených 45 žiakov, no postupne sa k nim pridávali ďalší a k dnešnému dňu je to 66 detí. Sú to žiaci naprieč všetkými ročníkmi od 1. až po 9. triedu," pokračuje riaditeľ s tým, že žiaci desiatujú v školskej jedálni spoločne, po druhej vyučovacej hodine. Aby deti všetko stihli, upravili im aj prestávky.

Nestalo sa, že by zostalo

Ako ďalej vysvetľuje Prešinský, desiata na deň stojí 70 centov pre žiakov prvého stupňa a 75 centov pre žiakov druhého stupňa a aby predišli problémom medzi deťmi, investovali aj do nových farebných tanierov a misiek. „Žiaci 1. stupňa si nájdu svoju desiatu na žltom tanieriku, žiaci 2. stupňa zase na modrom tanieriku," vysvetľuje riaditeľ, ktorý myslel skutočne na všetko.

Žiaci 1. stupňa si nájdu svoju desiatu na žltom tanieriku, žiaci 2. stupňa zase na modrom tanieriku. Foto: Facebook ZŠ sv. Marka, Ladislav Prešinský

Rodičom dokonca to, čo budú deťom na desiatu podávať, hlásia týždeň dopredu, aby mohli dieťa odhlásiť, ak mu niečo nie je po chuti. „Zakaždým sa minú desiate, ešte sa nám nestalo, že by ostali,“ konštatuje však pre TV Noviny kuchárka Ingrid Pančušková.

Škola na novinku dostáva zatiaľ len samé pozitívne a povzbudivé slová. „Čo sa týka žiakov, tí si pochvaľujú. Stačí sa pozrieť, koľko jedla z desiaty sa vyhadzuje. Skutočne, je to minimum, skôr by som povedal, že takmer nič," uzatvára spokojne Prešinský.