Po mesiacoch je späť. Zlatica Puškárová sa vrátila na obraz po Valentínovi, kedy dostala ten najkrajší dar

Pre kašeľ nedokázala ovládať svoj hlas a lekári ju upozorňovali, že do práce možno nepôjde aj pol roka. Obľúbená moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová je po troch mesiacoch späť a na televíznych obrazovkách sa objavila len deň po tom, čo si zaspomínala ten najkrajší valentínsky darček.

Nemohla sa počas vysielania dusiť

Keď koncom novembra prišla na vysielanie, všetko vyzeralo byť v poriadku, no hodinu pred večernými správami jej prišlo zle. „Mám zápal dutín sprevádzaný kašľom. Beriem antibiotiká, preto ma vo vysielaní zastupujú kolegyne,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ Zlatica, ktorú v priebehu týždňov nahradili kolegyne Danica Nejedlá, Ivana Zuzelková aj Zuzana Čimová.

Známa tvár Markízy verila, že pôjde iba o bežné nachladenie, no lekári jej nakoniec oznámili, že zdravotná indispozícia môže trvať aj pol roka. O svoj stav sa podelila aj s fanúšikmi na Instagrame, kde upozornila, aby si počas obdobia respiračných chorôb dávali na seba väčší pozor.

„Ahojte moji milí, akurát idem z lekárne s balíčkom liekov. Obdobie respiračným chorôb je tento rok mimoriadne agresívne a mňa teda zasiahlo poriadne. Komplikovanejší zápal dutín, ale najmä nepríjemný kašeľ, ktorý nie a nie prejsť…. V blízkej rodine máme astmatikov, takže som v strehu,“ napísala koncom novembra na sociálnych sieťach Zlatica Puškárová, ktorá nikomu nevedela povedať presný návrat pred kamery.

„Kedy sa vrátim na obraz? Neviem a ani to neriešim. Čo mám robiť, kašlem, je mi lepšie, ale nemôžem sa počas vysielania dusiť. Je to život, všetko bude v poriadku,“ hovorila v decembri pre týždenník PLUS 7 Dní. Do Televíznych novín sa moderátorka nakoniec vrátila po troch mesiacoch a na svoj návrat sa veľmi tešila.

Návrat a najkrajší valentínsky darček

