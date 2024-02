Môj Michal to so mnou vie. Herečka Natália Puklušová našla muža svojich snov pred štyridsiatkou

Herečke sa splnilo aj to, že jej partner nie je zo šoubiznisu.

Pred ôsmimi rokmi hovorila, že akosi nemá šťastie na lásku „A okrem iného, ja asi už nechcem chlapa z brandže. Potrebujem normálneho. Ekonóma alebo chemika,“ smiala sa v roku 2016 v rozhovore pre Korzár slovenská herečka Natália Puklušová. Vtedy sa sťažovala, že všetci dobrí muži sú buď zadaní, alebo sú homosexuáli. To sa napokon zmenilo a herečka, ktorá 19. februára oslavuje 40. narodeniny, hovorí, že našla svoje šťastie.

Láskavý prístup a záujem

„Predstavte si, ženy, že máte šťastný vzťah. Že si môžete povedať: Tak. Konečne. Prišiel muž, ktorý nastavil nový typ prístupu k riešeniu problémov. Predstavte si, že muž vám rozumie. Vašim emóciám, zmenám nálad, potrebám a vrtochom,“ uviedla na Instagrame Natália, ktorá priznala, že ona takého muža našla vo svojom Michalovi.

„Môj Michal to so mnou vie. Môžem sa zlostiť koľko chcem, nakoniec vždy podľahnem jeho láskavému prístupu a záujmu. Počúva ma a snaží sa ma pochopiť. Neodchádza. Nehľadá si náhrady. Vie, kedy reaguje zo svojho zranenia a tým pádom neobviňuje mňa. Prekonáva hrdosť, zostupuje z mysle do srdca a aj keď chybu neurobil, príde ako prvý a povie: Milujem Ťa láska, poďme sa o tom porozprávať, pozrime sa spoločne, odkiaľ pramení tvoj hnev. Povedz mi, čo potrebuješ aby sme sa mohli zase objímať a nie hnevať,“ vyznala sa na sociálnych sieťach herečka, ktorá praje rovnakú realitu všetkým.

Šťastní rodičia

Natálii Puklušovej sa splnilo aj to, že jej partner nie je zo šoubiznisu. Michal sa venuje klimatickej kríze a sebarozvoju. Svojim fanúšikom priznala, že má vedľa seba partnera, vďaka ktorému sa toho veľa naučila. „My ženy sme mnohokrát komplikované, urážlivé a žiarlivé a vy muži mnohokrát necitliví, prchkí a neúctiví. No vieme s tým pracovať. A na to máme svojich vedomých partnerov, tak ako ja,“ povedala. A partner Michal pri nej stal aj v ťažkých okamihoch, ktoré sa napokon zmenili na ten najkrajší pocit.

