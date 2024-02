Vyrastala pri cintoríne, kde videla hrozné veci. Alžbeta s bratom zachránili Žida, ktorý tam mal zomrieť

Alžbeta Vargová sa narodila v Seredi, kde s rodičmi bývala v malom domčeku na židovskom cintoríne, ktorý mali ako rodina udržiavať. Už na začiatku 30. rokov ako dieťa zažila antisemitizmus, hoci ona ani jej rodina neboli Židmi. „Susedia nám robili veľmi zle, lebo oproti bola cukrovarská bytovka, dvadsaťjeden rodín tam bývalo a bola tam hromada detí. Nemohli sme vyjsť ani na ulicu, lebo hádzali do nás kamene, že sme Židia,“ povedala pre Pamäť národa.

Otec Alžbey Vargovej pred domom na židovskom cintoríne. Foto: Pamäť národa

Krutosť gardistov

Vargovcom sa v malom domčeku bývalo v rámci možnosti tej doby dobre, až kým v roku 1939 nevznikol Slovenský štát. Aj do Serede prišiel veliteľ gardistov Glasser, ktorý verboval mužov do Hlinkovej gardy. „Každý sa ho bál, on začal verbovať gardistov nielen v Seredi, ale aj po okolitých dedinách. Prišiel aj za mojím otcom, že či vstúpi do Hlinkovej gardy. Pracoval vtedy vo Frankovke, lebo v cukrovare nebola práve robota. Môj otec povedal, že nie. Tak mu dali výpoveď, a práve on to zariadil, aby dostal výpoveď z roboty,“ vysvetlila pamätníčka pre Pamäť národa.

Alžbeta Vargová. Foto: Pamäť národa

Otec i s mamou si tak museli chodiť privyrábať na repné brigády a o deti sa starali starí rodičia. Veliteľ Glasser však rodine nedal pokoj. Začal chodiť k nim na cintorín. Tam boli dookola vysoké stromy, okolo ktorých lietalo veľa vrán a on chodil k ním do domu, kde z kuchyne po vtákoch strieľal.

„A raz otec došiel z roboty na obed a zase sa ho Glasser opýtal, či nevstúpi do gardy. Otec povedal: ,Nie, ja do žiadnej Hlinkovej gardy nevstúpim! Moje deti jedia kukuričný chleba a ja mám ešte do gardy vstupovať!?ʻ Tak nám povedal, že nás vysťahuje a bolo to tesne pred Vianocami. A my sme nemali kam ísť,“ spomínala na osudný deň.

Židov už ani neodvážali, strieľali ich na mieste

Vďaka pomoci viacerých ľudí sa nakoniec vysťahovať nemuseli, no medzi gardistov sa podarilo Glasserovi naverbovať brata Alžbetinej babičky. Do kasárni zvážali Židov, ktorých tam sústreďovali a zriadili tam pracovný a koncentračný tábor, kde museli až otrocky pracovať.

