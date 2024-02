Nenavidela som svoje telo, no teraz ma baví žiť. Päť osobností, ktoré bojovali s poruchou príjmu potravy

Mnoho známych osobností dopláca na svoju potrebu byť na verejnosti dokonalý. Veľa z nich sa už v detstve potýkalo s depresiami a úzkosťami kvôli svojmu výzoru a fyzickému vzhľadu, bojovali s poruchami príjmu potravy, bulímiou aj anorexiou. Niektorých z nich však napokon zachránili partneri, iní sa sami naučili mať sa radi.

5. Jane Fonda

Legendárna hollywoodska hviezda a herečka bojovala v minulosti s poruchou príjmu potravy, keďže je vášnivou športovkyňou a vždy si dávala pozor na každé kilo. Štíhla postava tak bola pre ňu v živote to najdôležitejšie. „Dnes už môžem priznať, že som svoje telo nenávidela zhruba od puberty do päťdesiatich rokov. Roky som bojovala s bulímiou. Potom som začala mať zdravotné problémy a mohla som buď v tom bludnom kruhu pokračovať a zomrieť alebo žiť. Vybrala som si to druhé, na svete ma to baví,“ zverila sa v rozhovore pre magazín Harper's Bazaar ešte v roku 2011.

4. Celeste Buckingham

Spev bol pre ňu odmalička najmä zábavou, no akonáhle sa stala známou, začala cítiť tlak, aby bola najdokonalejšou, ako sa len dá. V tom čase mala veľkosť 36 a ľudia, ktorí ju obliekali do videoklipov, vždy hodili poznámku, že by jej mohli obliecť aj niečo iné, keby zhodila ešte pár kíl. Zostalo jej to v mysli a začala nad tým čoraz viac uvažovať. „Dala som si menšie raňajky a potom žiadne. A takto sa to stupňovalo. Niekedy som aj tri dni poriadne nejedla,“ priznala Celeste v relácii Opri sa o mňa, ktorá sa postupne dostala až k mentálnej anorexii. Vyhľadala však pomoc a pri liečbe jej pomohol aj vtedajší priateľ Matej Vávra, ktorý jej rád varil.

3. Tereza Mašková

Stačilo niekoľko komentárov pod videom, kde jej ľudia písali, že vyzerá ako Fiona zo Shreka a všetko sa tým spustilo. Česká speváčka a víťazka Česko Slovenskej SuperStar priznala, že od svojich 14 rokov bojuje s bulímiou, ktorá začala práve s komentármi „fanúšikov“ na jej vzhľad. Boj s poruchou príjmu potravy nie je jednoduchý, no zároveň nie je nemožný. „Prirodzene sa dostavili aj zdravotné problémy, napríklad som stratila menštruáciu, bolo mi zle a tak ďalej. V jednom okamihu som si povedala: ‚Dosť, už si nechcem ubližovať‘. Začala som čítať, kam až to môže dôjsť, čo všetko sa mi môže stať,“ spomínala pre český web Deník bývalá víťazka SuperStar. Pomohlo jej najmä to, že sa s problémom zverila svojej mame, vďaka ktorej vyhľadala odbornú pomoc. Boj s bulímiou síce ešte nevyhrala, ale bojuje ďalej a nevzdáva sa.

