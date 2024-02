Manžel jej oholil posledné vlasy a prišla o oba prsníky. Verí, že toto rozhodnutie zachránilo jej život

Marisa Kimmelová bola roky svojím najväčším nepriateľom. Ako 9-ročnej jej diagnostikovali alopéciu, autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje nekontrolovateľné vypadávanie vlasov. Samu seba v detstve presvedčila, že za ochorenie si môže ona sama a nie genetika. Denne používala špeciálne šampóny, krémy a steroidné injekcie, aby zmiernila príznaky, ale nič nezaberalo.

Hlavne sa na seba nepozrieť

Marisa trávila celé rána tým, aby si zakryla plešinu umelými vlasmi a čelenkami, pretože chcela vyzerať ako všetky ostatné deti v škole. Začala veriť tomu, že kvôli plešivosti si nikdy nenájde prácu ani lásku. „Keď som vyšla zo sprchy a išla som si vyfénovať vlasy, postavila som sa chrbtom k zrkadlu, pretože som sa na seba nemohla ani pozrieť,“ prezradila na svojom blogu.

Keď jej rodičia kúpili prvú parochňu, myslela si, že sa všetko zmení. No keď prišla do školy, každý na ňu zazeral a ohováral ju. „Nikomu som nepovedala, že za to môže choroba. Namiesto toho som sa rozplakala a ušla domov, kde som sa ľutovala,“ spomínala Marisa a priznáva, že sa celé detstvo a pubertu hnevala na svet, do ktorého sa narodila. Najťažšie pre ňu bolo pozrieť sa do zrkadla a priznať si, že aj napriek plešinám na hlave je stále krásnou.

Prijať pravdu

Ako 19-ročna sa začala cítila neuveriteľne sebavedomá aj napriek tomu, že na hlave mala už iba polovicu svojich vlastných vlasov. „V prvom ročníku na vysokej škole som začal chodiť so svojim terajším manželom. V jeden z prvých dní, ktoré sme spolu strávili, som mu povedala o svojich vlasoch. Bolo mu to jedno, a to pre mňa znamenalo všetko,“ vysvetlila.

Po rokoch nosenia parochní a klobúkov sa rozhodla, že si zostávajúce vlasy úplne ostrihá. „Vzala som nožnice a ostrihala som sa. Môj manžel ma potom objal a strojčekom mi vyholil hlavu do hladka,“ spomínala. Marisa vtedy nevedela, že boj s alopéciou bol len prípravou na ďalšiu životnú lekciu.

Test, ktorý jej zachránil život

