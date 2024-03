Otec ju zvozil tak, že ho na premiéru už nepozvala. Zuzana Kronerová neskôr pochopila, ako jej tým pomohol

Bol najlepším otcom na svete a veľmi poctivým umelcom. Takto si spomína známa herečka Zuzana Kronerová na Jozefa Kronera, ktorý by v stredu oslávil sté narodeniny. Ako vraví, aj napriek tomu, že aj s mamou boli jej veľkými kritikmi, dnes je im za to vďačná.

Po prvej hodine chcela odísť

Narodila sa do slávnej hereckej rodiny, okrem otca pôsobila v divadle aj mama Terézia Hurbanová-Kronerová. Zuzana pritom najskôr neplánovala kráčať v šľapajach svojich rodičov. Ako mladé dievča uvažovala, že pôjde študovať filológiu, pod vplyvom hereckého prostredia si napokon podala prihlášku na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. A hoci po prvej hodine chcela odísť a už sa nevrátiť, divadlo sa stalo jej druhým domovom.

Najväčším kritikom jej hereckých výkonov bol podľa jej slov otec a dodnes si spomína na svoje prvé predstavenie. „Po mojej prvej premiére sa do mňa pustil otec. Urazila som sa a na premiéry som rodičov prestala pozývať. Dnes som im, samozrejme, vďačná. Bola to veľmi dobrá príprava do života,“ priznala herečka pre Život.

Pokračujú v rozhovore

Na svojich rodičov vraj stále často myslí, hoci si to neuvedomuje. „Sú mojou súčasťou. Obaja mi už počas svojho života porozprávali o herectve i o živote veľa. Dá sa povedať, že pokračujeme v rozhovore,“ uviedla. Dúfa, že teraz, keď je už staršia a skúsenejšia, tak by ju na rozdiel od jej začiatkov už kritizovali menej.

