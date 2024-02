Speváčka Sima Magušinová bojovala s ochorením. Dnes jej nič nechýba a je vďačná za všetko, čo má

„Keď ma zrádza vlastné telo, padám zrazu do kolien... A hoci to bolí - samú seba objímem.“ Tak znie jeden z textov Simy Magušinovej, ktorá množstvo svojich pesničiek venovala ľuďom, ktorí bojujú s vážnym ochorením. Ona sama je odliečenou pacientkou, ktorá dodnes chodí spievať na onkologické oddelenie, kde jej pacienti ukazujú, čo je v živote skutočne dôležité.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/detomsrakovinou/photos/a.1013731788770867/1015003671977012/?locale=sk_SK

Odliečená pacientka

„Nikdy som nemusela riešiť, či som so sebou spokojná, lebo podľa mňa som dobre stvorená, aj ty, aj všetci,“ povedala v Rádiu Melody spokojná Sima Magušinová, ktorá nechce hovoriť, že je dokonalá. Práve naopak. „Mne sa páči, že som nedokonalá,“ vysvetlila obľúbená speváčka, ktorá si z mnohých vecí nerobí ťažkú hlavu. Učia ju to najmä pacienti na onkologickom oddelení, kam chodí pravidelne spievať.

„Tam sú ľudia, ktorí majú vážne problémy a vtedy si poviem, že mám vlasy a neriešim, či sú riedke, mám nohy, s ktorými môžem chodiť, mám oči, ktorými sa môžem pozerať na ten krásny svet. Naozaj, nič mi nechýba a som veľmi vďačná, čo všetko mám,“ povedala Sima Magušinová, ktorá má podľa webu Deťom s rakovinou sama skúsenosť s onkologickým ochorením. Okrem toho, že je členkou správnej rady, má v popise napísané aj „odliečená pacientka“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/detomsrakovinou/photos/a.1013731788770867/1015004475310265/?locale=sk_SK

Máme byť za čo vďační

Keď sa vracia na onkologické oddelenie, vie, aké má šťastie. „Čo by tí ľudia možno dali za to, možno už len za tie vlasy alebo za to, že by mohli chodiť,“ prezradila pre Rádio Melody Sima, ktorú onkologickí pacienti inšpirujú, pretože aj v ťažkých časoch nachádzajú v živote pekné veci a ona sa snaží o to isté.

