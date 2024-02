Zajtra už bude neskoro. Ak nechcete ďalšie zbytočné povinnosti, na túto maličkosť určite nezabudnite

Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR.

Daňovníci môžu do 15. februára požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla. Zároveň je tento termín dôležitý aj pri uplatnení daňového bonusu ako pomoci zo strany štátu za nárast splátky úveru na bývanie za rok 2023. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR.

Potvrdenie z banky

Pri žiadosti o daňový bonus ako pomoc za nárast splátky úveru je potrebné potvrdenie z banky o tomto náraste v roku 2023. „Daňovníci, ktorým daňové priznanie za rok 2023 nerobí zamestnávateľ, ale si ho robia sami, si pomoc vo forme daňového bonusu uplatnia v daňovom priznaní za rok 2023,“ uviedol rezort financií.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Andrew Neel

Zamestnancom, ktorí mali v roku 2023 zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, napríklad zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby z dôvodu napríklad prenájmu bytu, výhry, príjmov zo zahraničia, príjmov z podnikania a podobne, môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia však najneskôr v termíne do 15. februára 2024 požiadať o jeho vykonanie na predpísanom tlačive.

Čo potrebujete?

Pokiaľ mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, ktorí mu vyplácali v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy, môže najneskôr do 15. februára 2024 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

Zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania, predloží k žiadosti okrem potvrdení o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov aj ďalšie doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenie, a to nezdaniteľné časti, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na úroky či daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak v danom termíne nepredloží žiadosť s požadovanými prílohami, zamestnávateľ nie je povinný ročné zúčtovanie vykonať.