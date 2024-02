Keď mala dva mesiace, otec ju polial kyselinou, lebo chcel syna: Zmenilo to moju tvár, ale nie dušu

Mala iba dva mesiace, keď ju postihla obrovská tragédia. Maličkú Anmol Rodriguezovú práve dojčila mama, keď domov prišiel jej otec, ktorý na obe zaútočil kyselinou. Bol nahnevaný na svoju manželku, pretože na svet nepriviedla syna, ale dcéru.

Mama útok neprežila, jej malá dcérka áno

Jej mama útok neprežila, Anmol áno, hoc stratila akúkoľvek šancu na obyčajný život v milujúcej rodine. Podľa portálu Your Story jej kyselina roztopila pokožku na lícach i na čele a oslepila ju na jedno oko.

Podľa neziskovej skupiny Stop Acid Attacks je v Indii každoročne hlásených 250 až 300 útokov kyselinou napriek zákonom, ktoré obmedzujú predaj kyseliny. Obeťami útokov sú vo väčšine prípadov ženy, ktoré sa odmietli podriadiť svojim manželom.

Nechcela sa jej vzdať

Presne to urobila Anmolina matka, ktorá sa nechcela vzdať svojej dcéry. „Mám husiu kožu vždy, keď si spomeniem na bolesť, ktorú v tej chvíli mama musela cítiť. Neviem si predstaviť, akú mieru nenávisti musí mať človek v sebe, aby spáchal tak ohavný zločin,“ priznala Anmol.

Anmol vyrastala v detskom dome, ktorý teraz opisuje ako jediné prostredie, kde sa cítila bezpečne. „Tam som si neuvedomovala, že som iná. Prišlo to, až keď ma prepustili do skutočného sveta,“ prezradila pre indický Vogue. V detskom domove sa ku všetkým správali rovnako, a to aj k Anmol, ktorej útok kyselinou úplne zmenil tvár.

Zo školy ju vyhodili, z práce prepustili

