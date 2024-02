Ona obdivovala jeho kamaráta, on sa bál vekového rozdielu. Bezdedovci prezradili, ako sa dali dokopy

„Najlepšie, keď to človek ani nečaká a zrazu ťa zasiahne akoby blesk a už si zaľúbený, a to je najkrajšie,“ priznal zamilovaný spevák. Roky bol síce sám, no potom konečne našiel svoju spriaznenú dušu. Keď stretol Tomáš Bezdeda o 14 rokov mladšiu Ivanu, ešte netušil, že po roku chodenia sa zoberú a narodí sa im syn Jakub. V rozhovore pre portál markiza.sk však Ivana najnovšie prezradila, že Tomáš nebol jej prvou voľbou, ale bola zaľúbená do úplne niekoho iného.

Bál sa vekového rozdielu

Tomáš mal dlhý vzťah s moderátorkou Adelou Vinczeovou, no neskôr bol dlhšiu dobu sám. Problém bol podľa neho vždy v tom, že mu vo vzťahoch chýbala dôvera. Vzťah s o 14 rokov mladšou Ivanou prišiel do jeho života, keď to najmenej čakal.

„Spoznali sme sa vo fitnesscentre, potom napísali na sociálnej sieti a už to išlo...,“ uviedol pre portál diva.sk. To, že je Ivana z inej generácie, mu dnes už vôbec neprekáža, ale nebolo to tak vždy. Obával sa, čo veľký vekový rozdiel spôsobí, ale nepokon sa to ukázalo ako neopodstatnené.

Platonicky zamilovaná

Hoci sú dnes už manželmi a vychovávajú spolu synčeka Jakuba, podľa Ivany však jej manžel nebol vôbec jej prvou voľbou.

Článok pokračuje na ďalšej strane: