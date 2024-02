Lekári si mysleli, že predčasniatka nestoja za záchranu. Falošný doktor Martin zachránil tisíce z nich

Ak by ste v 30. rokoch minulého storočia navštívili newyorský Coney Island a vo vrecku by ste mali 10 centov, mohli by ste si užiť horskú dráhu, zmrzlinu alebo ďalšie atrakcie v novootvorenom zábavnom parku. Ak by ste ale mali pri sebe 25 centov, mohli ste vidieť niečo oveľa zvláštnejšie. Jednou z najobľúbenejších atrakcií bola miestnosť, na ktorej bol obrovský nápis „Celý svet miluje bábätko“.

Vnútri by ste našli zopár zdravotných sestier a lekárov v naškrobených bielych uniformách a predčasne narodené bábätká, z ktorých niektoré nevážili ani kilo a ktorým nikto nedával šancu na prežitie. Jedným z mála, kto veril, že predčasne narodené bábätka mohli prežiť, bol Martin Couney – falošný doktor, ktorý zachránil tisíce životov.

Nevážila ani kilo

Keď v máji 1941 v brooklynskej nemocnici prišla na svet Beth Allenová a jej dvojča, lekári im nedávali žiadne šance na prežitie. Ako uviedol portál Mental Floss, dvojičky sa narodili o tri mesiace skôr a väčšina nemocníc v tom čase nebola vybavená na starostlivosť o predčasne narodené deti. Lekári v Spojených štátoch nemali prostriedky, zručnosti ani vedomosti, aby predčasniatka zachránili. Takéto dieťa väčšinou zverili matke do rúk s jasným ortieľom smrti a rodičom jednoducho odporučili, aby sa z novorodeniatka príliš netešili, pretože čoskoro oň prídu.

Bethina sestra zomrela už po dvoch dňoch. „Neponáhľajte sa s pohrebom, pretože čoskoro budete musieť pochovať aj tú druhú. Neprežije ani deň,“ povedali podľa New York Post lekári. Rodičia boli bezradní, no vedeli, že aspoň jednu z dcér musia zachrániť. Nemocničný personál im nakoniec navrhol, aby skúsila odniesť Beth do zábavného parku na Coney Island.

Článok pokračuje na ďalšej strane: