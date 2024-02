Keď ju zradilo telo a bojovala o život, mohla sa o ňu oprieť. Pre Lenku Filipovú je hnacím motorom dcéra

Už desaťročia patrí medzi stálice českej populárnej hudby, no nechýbalo málo a mohla sa presláviť po celom svete. Málokto vie, že Lenka Filipová mala ísť na Eurovíziu, no napokon jej to zakázali. Namiesto nej sa tam predstavila Celine Dion, ktorá vyhrala a naplno rozbehla svoju kariéru. Česká speváčka počas svojej kariéry musela bojovať aj s vážnymi zdravotnými problémami. Umelkyňa, ktorá 14. februára oslavuje 70 rokov, sa však mohla spoľahnúť na blízkeho človeka. „Lenny je obrovský hnací motor, ktorý mi pomohol bojovať s chorobou,“ povedala o svojej dcére, na ktorú nedá dopustiť.

Prelomové stretnutie

Lenka Filipová sa narodila 14. februára 1954 v Prahe do umeleckej rodiny. Jej mama bola učiteľkou hudobnej výchovy, prvé akordy na gitare ju naučil strýko Vladimír. „Gitara ležala u nás doma opretá o stenu, a tak som ju jednoducho zobrala do ruky. Mala som deväť rokov,“ spomína na svoje hudobné začiatky legendárna speváčka. Hru na gitaru potom študovala na pražskom konzervatóriu a potom aj v Paríži na prestížnej Medzinárodnej hudobnej akadémii.

Lenka Filipová v roku 1998. Foto: TASR

Už ako šestnásťročná vystúpila na prvom koncerte v pražskej Viole. Začínala ako moderátorka v Československom rozhlase. Prelomovým sa pre ňu stalo stretnutie s francúzskym skladateľom a spevákom Francisom Cabrelom, s ktorým sa stretla počas štúdia v Paríži. Práve on je autorom jej prvého hitu Zamilovaná, ktorý otextoval Zdeněk Rytíř. Nahrala ho 13. novembra 1980.

Slávnou sa stala Celine Dion

Prvú LP platňu vydala v roku 1982 s názvom Zamilovaná. Od roku 1984 vystupovala s vlastnou skupinou Domino, pričom v tom istom roku vyšla aj exportná verzia jej piesní v angličtine a francúzštine s názvom Quo vadis. Vďaka svojej všestrannosti dostala v roku 1988 ponuku, aby na medzinárodnej piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie (Eurovision Song Contest) reprezentovala Švajčiarsko.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.