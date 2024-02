Odborníci: Konzumácia jedného druhu ovocia má pozitívny vplyv na našu náladu. Stačia dva kúsky denne

To, čo jeme, ovplyvňuje aj to, ako sa cítime. Iste ste už zachytili správyo tom, ako nám pomáha vitamín C aj o tom, že jesť ovocie je dobrý nápad. Ako však informuje portál Daily Mail, podľa nového výskumu existuje jeden druh ovocia, ktoré nám pomáha zlepšovať náladu. Všetci ho poznáme a mnohí aj kupujeme. Keď človek nasadí toto ovocie do svojho jedálnička, nálada sa mu zlepší už po štyroch dňoch.

Tím z Otagskej univerzity na Novom Zélande vykonal osemtýždňový výskum na 155 dospelých osobách s nízkym obsahom vitamínu C. Účastníci užívali denne buď tabletu s vitamínom C, placebo alebo dva plody kiwi denne a následne prostredníctvom prieskumov hlásili svoju vitalitu, náladu, kvalitu spánku aj fyzickú aktivitu.

Foto: Freepik, @rawpixel.com

Výsledky ukázali, že zelené ovocné plody majú mať veľmi pozitívny vplyv nielen na naše telo, ale aj na naše pocity, keďže zlepšili vitalitu, ale aj náladu účastníkov do štyroch dní, pričom účinok posilnenia vyvrcholil približne po 14 až 16 dňoch. Dodali, že výživové doplnky s vitamínom C zlepšovali náladu len nepatrne.

„To nám pomáha vidieť, že to, čo jeme, môže mať relatívne rýchly dopad na to, ako sa cítime,“ myslí si jeden z autorov štúdie doktor Ben Fletcher. Podľa neho ale môžu mať podobný vplyv aj iné druhy ovocia a zeleniny bohaté na vitamín C.