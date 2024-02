Nechcel herečku, spriaznenú dušu našiel v slobodnej matke. Matta Damona manželka dokázala dostať zo dna

Mal po dvadsiatke a myslel si, že sa nikdy neusadí. No keď si predstavil, že by mal byť doživotne slobodným, vydesilo ho to ešte viac. Matt Damon niekoľkokrát priznal, že až s tým správnym človekom to do seba zapadlo tak, ako by to ani sám nenaplánoval. Spriaznenú dušu našiel počas jedného večera náhodou v barmanke a slobodnej mame Luciane. Hoci to bola láska na prvý pohľad, barmanka sa bála, že niekto ako Matt Damon, najväčšia hollywoodska hviezda, nebude mať záujem o „obyčajnú ženu“ ako ona. Opak bol ale pravdou a po 19 rokoch manželstva dokazujú, na čom skutočne záleží.

Láska z baru

V roku 2003 si vybral osudové miesto úkrytu pred fanúšikmi, ktorí chceli autogramy a prenasledovali ho: „Schovával som sa za barom, pretože mi nadávali. Keď som vyliezol von, povedala: ‚Čo tam, dokelu, robíš?'" Hlas patril barmanke Luciane a bola to láska na prvý pohľad. „Úplne ma opantala. Keď som ju zbadal, akoby sa celá miestnosť rozžiarila alebo niečo podobné. Nie som príliš na takéto veci, ale čo vám mám povedať? Presne to sa mi stalo,“ hovoril pre Entertainment Tonight Matt Damon, ktorý Luciane navrhol, či by sa za barom nemohli porozprávať. Cítil totiž, že s ňou by to mohlo vyjsť.

„Vieš, ak tu chceš byť, nemôžeš tu len tak stáť!“ povedala mu barmanka s podrezaným jazykom, ktorá známeho herca hneď zapojila do práce. „Pred rokmi sa vyučil za barmana pre rolu vo filme, a tak začal robiť drinky. V tú noc sme zarobili kopec peňazí na prepitnom, pretože ho chcel, samozrejme, každý vidieť,“ spomínala po 15 rokoch pre Vogue Luciana, ktorá bola v čase ich stretnutia slobodnou matkou štvorročnej dcérky Alexie.

Miloval, že je mamou

Kým barmanka mala strach, že Matt o ňu ako slobodnú mamu nebude mať záujem, on to cítil inak. „Povedal mi, že miluje, že som mama a že je to moja priorita. Niektorí muži mohli byť iní, možno by si mysleli, že by to bolo komplikované, ale preňho to také nebolo. Keď stretnete niekoho, s kým máte spojenie, všetky ostatné veci, aj to, že je filmová hviezda, nie sú v skutočnosti dôležité. Bol to len Matt, pre mňa je to len Matt,“ priznala Luciana, ktorá je dnes štvornásobnou mamou.

S Mattom sa zobrali v decembri roku 2005 a aj po 19 rokoch manželstva stále žiaria šťastím. Herec otvorene priznal, že mal veľké šťastie, že sa zamiloval do „obyčajného“ dievčaťa a nie známej herečky.

