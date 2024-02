Zatiaľ čo sa iní sťažovali, on priložil ruku k dielu. Gesto seniora z Košíc rozhýbalo aj kompetentných

Nedokázal čakať na mesto, preto sa do boja s výtlkom pustil sám.

Zatiaľ čo iní písali sťažnosti na vedenie mesta, on chytil lopatu a žalostný stav cesty zobral do vlastných rúk. Gesto staršieho pána, ktorý sa sám pustil do opravy výtlku na Letnej ulici v Košiciach, ocenili aj ľudia na sociálnych sieťach. „Pán mal dobrý úmysel, vidno, že má srdce,“ nešetrili chválou na seniora, ktorý má mať podľa videa viac ako 70 rokov.

Ako informuje portál Košicak, výtlk mal byť na ceste už niekoľko týždňov vyznačený dopravnou značkou a niektorí vodiči ho neobišli bez poškodenia vozidla. „Dispečing mesta mi povedal, že nemajú zamestnancov, preto nestíhajú plátať diery, lebo opravujú ešte minuloročné,“ povzdychol si jeden z vodičov nad tým, že napriek jeho sťažnostiam a zničenému autu mesto neprišlo s riešením.

Ako zachytáva video na sociálnej sieti, do boja s výtlkom sa pustil až neznámy senior, ktorý pomocou lopaty výtlk provizórne zaplátal. V druhom zábere je už vidieť, že prácu košického seniora prišli dokončiť aj ďalší dvaja chlapi, ktorí danú dieru zabetónovali.

„Opravil som to ja s mojím zástupcom,“ napísal neskôr Igor Petrovčik, starosta mestskej časti Košice - Staré Mesto, ktorý dodal, že mesto o opravu žiadali už mesiac. Aj keď sa ľudia najskôr posťažovali, že by si nabudúce mali obliecť aspoň reflexné vesty, ich snahu napokon ocenili.