Zobrali sa mladí, ale neľutujú. Rozália a Štefan sú manželmi 62 rokov a na šťastný vzťah majú svoj recept

„Nežeň sa pred vojenčinou, lebo bude banovať.“ To boli slová, ktoré hovoril otec Štefanovi Bílikovi a ten ho poslúchol. Rozáliu, ktorú stretol vo vlaku, si zobral za ženu, až keď sa vrátil z vojny a hoci sa brali mladí, nikdy to neoľutovali. Manželia Bilíkovci z Trnavy sú spolu 62 rokov a ich tajomstvo spokojného vzťahu môže byť inšpiráciou pre mnohých, ktorí stratili vieru v lásku na celý život.

Foto: YouTube - Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Počkala naňho

Štefan bol zamestnaný v Bratislave na Zlatých pieskoch a keď cestoval z Trnavy vlakom, stretol svoju budúcu manželku Rozáliu. Tá zase cestovala na chemickú priemyslovku a keď spoznala Štefana, cesty vlakom začali byť oveľa zábavnejšie. „Páčil sa mi, mal ešte pekné vlasy,“ zasmiala sa pani Rozália.

„Pravda, chodili sme na zábavy, a tak sme sa zoznámili,“ prezradila v rozhovore pre Centrum pomoci pre rodinu Trnava. Na zábavy chodila s kamarátkou, Štefan zas so svojím kamarátom, no po jednej zábave odišiel s Rozáliou. „Asi to tak malo byť, asi to bolo dohodnuté, “ smiala sa pri spomienkach. Do Štefana sa podľa jej slov zamilovala preto, že bol milý, skromný a vždy si mali čo povedať.

„Potom odišiel na vojnu, no a že keď počkám, tak možno budeme spolu a keď nie, tak teda... A ja som počkala,“ spomínala pani Rozália Bíliková. Štefan nechcel ísť do chomúta skôr, pretože ho otec varoval, aby sa pred vojnou neženil, pretože by raz mohol banovať. „Poslúchol som ho a dobre som spravil,“ priznal po rokoch. Rozália naňho čakala a rok po tom, čo sa vrátil z vojny, sa postavili pred oltár.

Dodnes je jej oporou

„Zobrali sme sa dosť mladí, ale nie je to zlé, lebo teraz sa berú starší a nie je to niekedy dobré, mladší sú skôr zvyknú,“ prezradili manželia, ktorí sú spolu už 62 rokov. Bezstarostné časy po prvotnej zamilovanosti podľa nich rýchlo pominú a potom nastane ten skutočný život, ktorý je pre mnohých manželov skúškou.

Článok pokračuje na ďalšej strane: