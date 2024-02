Katarína Nádaská o valentínskom sviatku: Nie je to Amerika, je to Európa, spomíname na zaľúbeného kňaza

Mnohí sa naň tešia, ďalší zas vravia, že lásku si treba prejavovať každý deň. Deň zaľúbených (alebo jednoducho Valentín), ktorý každoročne pripadá na 14. februára, je v každom prípade obrovským komerčným fenoménom. Etnologička Katarína Nádaská vysvetľuje, že jeho pôvod siaha ďaleko do histórie a nemá nič spoločné so Spojenými štátmi, ako sa kopa ľudí domnieva.

Legenda o sv. Valentínovi

Odborníčka upozorňuje, že hoci si množstvo ľudí myslí, že je to americký sviatok, nie je to pravda. „Nie je to Amerika, je to Európa. Sviatok sv. Valentína je spomienka na tohto svätca. Je to pôvodne cirkevný sviatok, ktorý sa viaže na jeho život a skutky a radíme ho ku skupine prvých kresťanov, čiže takých prvých martýrov,“ vysvetlila Katarína Nádaská pre TA3.

Svätý Valentín. Foto: Wikipedia

Ku Dňu svätého Valentína sa viaže legenda o kňazovi zo starovekého Ríma Valentínovi. Ten aj napriek zákazu cisára Claudia II. sobášil podľa kresťanského rituálu rímskych vojakov. Cisár vojakom zakazoval uzavrieť manželstvo, lebo si myslel, že by ich manželský život odvádzal od plnenia vojenských povinností.

Tajné sobáše

„Práve Valentín, ktorý bol kresťan, podporoval manželstvo, tajne sobášil zaľúbených a preto sa stal ich patrónom. Samozrejme, že po čase sa na to prišlo a odsúdili ho, a ako rímsky občan ‚mal právo‘ byť sťatý,“ priblížila Nádaská. Podľa legendy pred popravou ešte stihol napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve tento lístok sa stal základom valentínskej tradície - tzv. „valentínky“.

