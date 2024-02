Majú rituál, vďaka ktorému sa tešia domov. Ivana a Marián Gáborík spolu zvládli aj vojnu s bulvárom

Sú spolu 13 rokov a jeden druhého poznajú ako vlastnú dlaň. Ivana a Marián Gáboríkovci sú jedným z najsympatickejších párov v slovenskom šoubiznise, a to najmä preto, že sa s ľuďmi delia o každodenné radosti i starosti. Spoločne zvládli v život v Zámorí, prekonali aj časy, keď ich bulvár neustále rozdeľoval a popri starostlivosti o dve malé deti sa snažia nájsť si čas aj na seba. Ich spoločný rituál inšpiroval už mnohých.

Úsmev na zápase

Prvé stretnutie Mariána, ktorý 14. februára oslavuje 42. narodeniny, a Ivany nebolo vôbec romantické. „Prvýkrát sme sa stretli na charitatívnom golfovom turnaji ako súperi. Mali sme vtedy obaja partnerov a každý sme si žili svoj život aj naďalej. Asi o dva roky neskôr sa hrali majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku, na jednom zo zápasov sa prvýkrát stretli naše pohľady a usmiali sme sa na seba,“ spomínala pre Markízu Ivana, ktorú Slováci spoznali najmä vďaka účinkovaniu v súťaži Let's Dance a ktorá tvorila pár s Filipom Tůmom.

Marián Gáborík na jej úsmev nedokázal zabudnúť, preto robil prvé a posledné, aby získal jej číslo. Na známu tanečníčku si nakoniec vypýtal kontakt cez svojho priateľa, novinára Romana Slušného. To, že tak hokejista urobil, celé roky tajil a prezradil ho až spomínaný novinár, ktorý ich starú komunikáciu zdieľal presne v deň Mariánovej a Ivaninej svadby.

Vždy sa mu páčila

„Aktuálne, ako inak? Počuj, čo je zač tá Surovcová?“ pýtal sa Marián Gáborík v marci 2011 Romana. Ten mu odpísal, že ju pozná ako tanečníčku a že je to veľmi pekné a milé dievča z Nitry. „Čo viac by si o nej potreboval vedieť? Však ty si šťastne zadaný, nie?“ pýtal sa Roman Slušný, ktorému Marián oznámil, že práve ukončil svoj osemročný vzťah s partnerkou, s ktorou bol aj zasnúbený.

„Ona je slobodná alebo zadaná? Vždy sa mi páčila. Nejako by som sa chcel na ňu nakontaktovať,“ priznal bývalý hokejista. Deň na to mu Roman Slušný odpísal, že na Facebooku odporučil, aby sa s Ivanou stali priateľmi. „Dúfam, že to nevadí,“ uistil sa novinár, ktorý stál za začiatkom ich vzťahu. Ivana aj Marián si svoje súkromie chceli strážiť, no o pár mesiacov neskôr boli ich fotografie na titulnej stránke bulvárnych novín. Ako Ivana neskôr priznala, práve pre bulvár sa ich vzťah takmer rozpadol.

Médiá im nepriali

