Ľuďom sa nepáči, že schudla a obvinili ju z falošnosti. Renáta Názlerová má pre nich silné posolstvo

S humorom hovorí, že pochádza zo statného rodu - statná matka, statný otec. Hoci Renáta Názlerová na sociálnych sieťach roky ukazuje, ako kilogramy navyše nosiť s noblesou, jej fanúšikom neuniklo, že sa so svojou váhou predsa len zatočiť. Pomedzi všetky milé správy sa však objavili aj také, nad ktorými len márne krúti hlavou. Pre neprajníkov má jasný odkaz.

Hrajte s tým, čo ste dostali do vienka

„Ak sa bavíme o chudnutí, rozhodne je to téma, ku ktorej mám čo povedať,“ zasmiala sa pred časom bývalá televízna advokátka, ktorá už v minulosti priznala, že od detstva sa snaží váhu redukovať. „Áno, aj pochudnem, aj priberiem a je to taký začarovaný kruh. Mnohí, ktorí sa o to pokúšajú, ho iste dôverne poznajú,“ dodala Názlerová.

Na svoju postavu si na sociálnych sieťach postupom času prečítala kadečo zlé, no stala sa akousi inšpiráciou pre ženy, ktorým chýbalo sebavedomie. „Keď máte veľkú tmavookú a tmavovlasú mamu a veľkého tmavovlasého a tmavookého otca, nemôže z toho vyjsť krehká modrooká blondína,“ vravela s úsmevom pre Postoj Názlerová, ktorá aj svojim fanúšičkám často radí, aby hrali s tým, čo dostali do vienka.

Vraj je neúprimná

Napriek svojim vyhláseniam so svojou váhou predsa len pohla a za rok schudla 24 kíl. To sa však niektorým fanúšikom nepáčilo. „Stretla som sa s názorom, že som ženy oklamala, pretože som so sebou nebola spokojná a presviedčala som ich o opaku,“ priznala pre Šarm.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.