Hladovala a jedla iba omrvinky. Celeste Buckingham anorexia zobrala chuť žiť, no dokázala ju poraziť

Mne to zobralo radosť z jedenia, mne to zobralo radosť z varenia, zobralo mi to radosť z večerov, keď som sedela pri stole s rodičmi, priznala.

„Spievať pekne a mať úspech je niečo, ale byť v tom prostredí, kde od teba očakávajú veľa vecí a si ešte dieťa, je veľmi ťažké,“ povedala prvýkrát otvorene Zarin Buckingam, mama speváčky Celeste Buckingham. V relácii Opri sa o mňa prehovorili o tom, ako Celeste bojovala s poruchou príjmu potravy a ako sa jej podarilo nájsť v živote balans.

Aj tri dni nejedla

Spev bol pre ňu odmalička najmä zábavou, no akonáhle sa stala známou, začala cítiť tlak, aby bola najdokonalejšou, ako sa len dá. V tom čase mala veľkosť 36, XS alebo S ľudia, ktorí ju obliekali do videoklipov alebo do relácii vždy hodili poznámku, že by jej mohli obliecť aj niečo iné, keby zhodila ešte pár kíl. Nikdy to podľa jej slov nebola priama urážka, ale zostalo jej to v mysli a začala nad tým čoraz viac uvažovať.

„Dala som si menšie raňajky a potom žiadne. A takto sa to stupňovalo. Niekedy som aj tri dni poriadne nejedla. Našťastie som dostatočne pila. Popri tom som jedla suché krekry, ktoré som mala stále v kabelke, kde sa mi to rozdrvilo. Zostali mi z nich iba drobné omrvinky, ktoré som si dala pod jazyk, aby som mala pocit, že niečo jem,“ priznala Celeste, ktorá sa postupne dostala až k mentálnej anorexii, duševnej chorobe, ktorá je charakteristický panickým strachom z priberania a snahou o úmyselné zníženie a udržanie nízkej hmotnosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10150180833022273&set=a.433432362272

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10150168848942273&set=a.433432362272

Vyhladovaná a unavená

„Mne to zobralo radosť z jedenia, mne to zobralo radosť z varenia, zobralo mi to radosť z večerov, keď som sedela pri stole s rodičmi,“ vysvetľovala Celeste, pre ktorú v tej dobe jedenie predstavovalo ten najväčší hriech. Všetko sa zmenilo pri natáčaní jedného klipu, kedy mala najnižšiu váhu v dospelom živote, bola vyhladovaná a od únavy tam takmer odpadla.

Článok pokračuje na ďalšej strane: