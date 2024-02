Chceli by ste zarábať viac? Tisícky mladých Slovákov majú skvelú príležitosť, ako sa to naučiť

V pondelok na to upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nezamestnaní ľudia do 30 rokov môžu v rámci národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu získať odborné poradenstvo, ktoré im má pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Od začiatku februára bola spustená prvá samostatná akcia zameraná len na mladých. V pondelok na to upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Aké sú podmienky

Oprávnenou cieľovou skupinou projektu sú mladí uchádzači o zamestnanie vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania či sa nezúčastňujú na odbornej príprave a tréningu. Zároveň sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac. Musia potom splniť ešte jednu z podmienok.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Brooke Cagle

Buď dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, alebo sú občanmi so zdravotným postihnutím či pred zaradením do evidencie nemali pravidelne platené zamestnanie, respektíve neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť alebo sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace.

Kvalifikovaní odborníci

„Na každom úrade práce sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu. Zohľadňujeme aj životnú situáciu mladých uchádzačov o zamestnanie a ak sa budú aktívne zúčastňovať na poradenskom procese, poskytneme im príspevok na cestovné a stravné,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR SR Peter Ormandy.

