Expert na krízu stredného veku: Mám po päťdesiatke a nikdy som nebol šťastnejší. Toto je dôvod číslo jedna

Niet divu, že do štyridsiatky robíme toľko zlých rozhodnutí v láske, práci, rodinných a priateľských vzťahoch, hovorí.

Viac ako 20 rokov riadil jeden z najväčších hotelových reťazcov v Spojených štátoch, no ako 52-ročný zmenil zamestnanie. Keď Chip Conley prišiel do novej práce, zistil, že je zo všetkých najstarší a že väčšine svojim podriadeným môže byť pokojne otcom. Bál sa, že si k mladším kolegom nenájde cestu, no stal sa opak – zistil, že si navzájom môžu odovzdať množstvo múdrosti a nápadov. Zistil, že vyšší vek nemusí byť žiadnou prekážkou.

Conley sa začal viac zaujímať o tému starnutia a o všetky štúdie s ním spojené a začal budovať biznis a písať knihy, aby ľudia premenili svoje krízy stredného veku na niečo pozitívne a prínosné. Autor úspešných kníh pre CNBC teraz priznal, že práve po päťdesiatke našiel v živote pokoj a pozná dôvod číslo jedna.

Hodnota, ktorá stále stúpa

„Čo ak je tajomstvom šťastia len obyčajné starnutie?“ To je otázka, ktorú kladie Conley, ktorý priznáva, že vo svojom živote mal dve fázy – jednu náročnú od tridsiatky a tá druhá a oveľa kvalitnejšia životná fáza začala, keď oslávil päťdesiatku. Spokojnosť v živote pripisuje najmä jednej veci.

„Dôvod číslo jedna? Zvýšila sa moja emocionálna inteligencia,“ vysvetlil. Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť porozumieť a ovládať naše emócie, podporuje naše vzťahy a našu empatiu a ako Conley vysvetlil pre portál Oprah Daily, práve starnutím sa naša emocionálna inteligencia zvyšuje. Odkázal pri tom na štúdiu psychológa Robera Levensona, ktorý preukázal, že zatiaľ čo naše IQ zostáva počas dospelosti relatívne stabilné, EQ stále stúpa.

„Ako starneme, naše sociálne väzby sa stávajú ešte dôležitejšie pre naše blaho. S vyššou emocionálnou inteligenciou sme tiež lepšie vybavení na to, aby sne pochopili a vcítili sa do emócií druhých,“ prezradil úspešný manažér, ktorý dal päť dôvodov, ako mu emocionálna inteligencia zlepšila život.

5. Cíti viac súcit s ostatnými

„Ako starnem, som mäkší, a to nielen v oblasti môjho brucha. Moje ego je menšie a moja duša sa zväčšuje. Cítim, že dokážem lepšie vnímať životné situácie ostatných. Našťastie dokážem nasmerovať časť tohto zvýšeného súcitu aj na seba,“ vysvetlil Conley.

4. Je menej výbušným

„Keď som bol mladší, mal som akési emocionálne závraty. Moje emócie ma neustále nútili cítiť sa nevyvážene a nepríjemne. Nevedel som, ako s nimi naložiť.. V skutočnosti som sa často snažil prekonať svoje emócie,“ vysvetlil s tým, že dnes už to vníma inak. Pozitíva dokáže nájsť aj v negatívnych skúsenostiach a oveľa lepšie vie rozoznať, čo ho teší alebo znervózňuje a vie tak podľa toho konať a rozhodovať sa.

