Dotkneme sa znamienka a ona vykrváca, báli sa doktori. Poznamenanému dievčaťu zmenila život nezištná pomoc

Precestovala celý svet, len aby našla riešenie svojej ťažkej situácie. S nevídaným znamienkom na tvári mala totiž ťažkosti so získaním práce, dokonca sa k jej vzhľadu vyjadrovali aj náhodní okoloidúci. Ellahe Haghaniová svoj boj s veľkým znamienkom nevzdala aj napriek tomu, že ju množstvo doktorov odmietlo.

Ellahe sa narodila so syndrómom, ktorý spôsoboval začervenanie jej tváre a neskôr ju pripravil aj o zrak. Keď bola ešte dieťaťom, začervenanie jej len pokrývalo tvár, no neskôr sa začalo nafukovať. „Ľudia si mysleli, že som prežila útok kyselinou. [...] Keď som mala okolo 20 rokov, stratila som aj zrak,“ povedala pre portál Truly.

Deti sa jej vyhýbali a nemala veľa kamarátov. Foto: Youtube/truly

Báli sa jej

Spolu so svojimi rodičmi úpenlivo hľadala liek, no stále sa stretávali s odmietnutím. Doktori Ellahe nechceli operovať, pretože to predstavovalo príliš vysoké riziko. „Báli sa, že akonáhle sa dotknú môjho znamienka, nebudú môcť zastaviť krvácanie. Dokonca iba v prípade škrabnutia som riskovala veľké krvácanie - lekári sa báli operovať pre prípad, že by som zomrela,“ hovorí.

Neustále odmietanie sa do veľkej miery podpísalo na jej živote. Počas dospievania nemala veľa kamarátov, pretože sa jej deti báli a nechceli vedľa nej sedieť. „Dokonca ani učiteľov veľmi netešilo, keď som bola na ich hodine,“ priznáva žena. Niektorí ľudia jej dokonca povedali, aby nikdy neopúšťala svoj dom. Po rokoch však našla svojho záchrancu.

Zmenil jej život

