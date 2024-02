Zachránila ho pekná baba. Robo Mikla sa takmer prechľastal na druhý svet, ale našiel silu vstať

„Keď padneme, nie je dôležité koľkokrát, ale či vstaneme a či budete mať možnosť vstať.“ To sú slová bývalého superstaristu Roba Miklu, ktorý si toho v živote musel preskákať veľa. Narodil sa mame alkoholičke a on sám sa podľa jeho slov už prišiel na tento svet so závislosťou. To slovo ho nakoniec sprevádzalo veľa rokov, oveľa viac, ako by chcel. Ten najväčší problém s alkoholom mal práve počas prvej SuperStar, kde si ho mnohí zamilovali, iní ho zase pre jeho správanie odsudzovali. Robo Mikla napriek všetkému na hudbu nezanevrel, no toho chlapca spred 20 rokov by ste dnes v ňom hľadali márne. Nad závislosťou sa mu podarilo zvíťaziť v čase, keď si myslel, že už ďalej neprežije.

Foto: TASR

Biologická mama a skutočná mama

Robo Mikla sa vraj narodil v base pod menom Vojtech Zenko. Jeho mama mala problém s peniazmi aj alkoholom. „Pila už počas tehotenstva,“ spomínal v relácii Trochu inak s Adelou Vinczeovou Robo, ktorý svoje druhé meno získal, až keď si ho ako 18-mesačného adoptovala dvojica zo Žiaru nad Hronom. Pravdu o tom, že je adoptovaný, sa dozvedel až ako 11-ročný, keď náhodou doma našiel nejaké dokumenty.

O päť rokov neskôr si zaumienil, že vyhľadá svoju biologickú mamu, no návšteva nedopadla tak, ako dúfam. „To, čo som videl a počul, ma veľmi sklamalo. Povedala mi, že v čase, keď som sa narodil, bola práve v base. Či mi naozaj vravela pravdu, alebo nie, už vôbec neriešim. Skutočnou mamou pre mňa navždy zostane jedna jediná žena - tá, ktorá ma vychovala, dala materinskú lásku a rodinné zázemie,“ povedal po rokoch pre Nový Čas pre ženy Robo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/photos/bc.AbozQtXfbXiL2OtcHMLS7Oq9veY4iUtW0hHQ1Alutk-ncKcgcjRwvignUb9KYkfwbl88iqqK3cx0_Mj67_LwVI9cO7QDtS76pzUSo82JVmioAicsQny7CSfFNXcl8j9_sYM/2285931824781651/?opaqueCursor=Abq67ZDqDcRiHFFkBhiKX82_i0veyWmM2r7VEcOSv9CUHDtDjTjJu4FQwSTnKEuldP6O7ni-keJfLxxwDvTMyaSwxEwRDtCUDrGUmQ_FYZzH8Xva_m3AK0Vkyv68dixgOw5muGcVY3BlbTvXIiFkQOXVLKZqjem4Di-3WtQCR5yzykvofbHmGMJxU17tvcrfN3GFwZ0MMzJGIJq74XTDicZAfn-a67V6j6hA6AFgKnyR5NCNw4MeSd5ZL49jJOeU5kLnnquLXKMpdGysXbm0fdjg-_sY3aFg57cHPsii_fFi5CDQLUSjDGULZzg3gbtGMEvPx82WIgxBK13J-xlTDBWEMNUw7yOfioeZbnj_czw668izJmOC7LdgHL-AI5XymIbxsL_XrY892Sj24zLeyt98J6sO7zgYBFfS_Qc4-F8foiQkUZudAqDDNrzY_FQzl5fOKEtCH96DT67TEZdrVftGW3twVlc1HpnV5an463q6GxODcEVygKM7-10Bm5MW5TsZIzZtLdHQ2RXtXKMXd1FcyFnpEM1A9dzGrKAoMJhULA4ZXxDd3lDS3f4qdGErEcI

Od porna do SuperStar

Práve adoptívna mama ho podľa jeho slov zachránila v najhoršom čase, keď začal mať veľké problémy s alkoholom. Syna, ktorý mal odmalička hudobný talent, donútila prihlásiť sa na kasting do SuperStar. „Dovtedy som chodil po kadejakých konkurzoch, od hereckých rolí až po porno a podobné šialenstvá. Mame som najskôr povedal, že do takej komerčnej sra*ky nepôjdem,“ spomínal v relácii Ver Si! Robo, ktorý bol v tom čase 23-ročným učiteľom a pankáčom, no mama ho varovala, že ak do SuperStar nepôjde, nedá mu už ani korunu na ďalšie konkurzy.

Článok pokračuje na ďalšej strane: