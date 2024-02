Muži sa nemusia holiť, prečo ja áno? Odvážna žena odhodila žiletku a vzoprela sa očakávaniam spoločnosti

Ochlpenia na svojej tvári sa nezbavuje ako väčšina žien, práve naopak. Ponecháva si ho a ukazuje ho na sociálnych sieťach. Eldina Jaganjac z dánskej Kodane chce podporiť všetkých, ktorí sa boja byť sami sebou a svojím vzhľadom si získala aj množstvo pozornosti na internete. Odhodiť žiletku sa pritom nerozhodla z dňa na deň, ale k rozhodnutiu dospela postupne.

Nechcela sa riadiť očakávaniami

„Čoraz viac ma frustrovalo, že bez zjavného dôvodu si musím odstraňovať chĺpky. Vidím mužov, ktorí chodievajú von bez toho, že by to museli robiť, tak prečo to musím robiť ja?“ cituje odvážnu ženu portál Bright Side. Jej pohľad na ochlpenie sa postupne menil a čoraz viac v nej rástla chuť neriadiť sa očakávaniami spoločnosti.

Mnohé ženy sa jej príbehom inšpirovali a obdivujú ju. Priznali, že je to práve nátlak spoločnosti, pre ktorý sa musia tak často holiť. „Nie som proti holeniu alebo odstraňovaniu chlpov, ale práve očakávania, že každá žena by to mala robiť po celý čas, ma vytáčajú,“ vraví Eldina. Svojím príbehom a fotografiami chce proti tomuto spoločenskému nastaveniu bojovať.

Pomáha ďalším ženám

Mladá Dánka sa zamyslela aj nad tým, že jej popularita stojí práve na tom, že nespĺňa očakávania ostatných: „Je to veľmi čudné, pretože muž sa nestane virálny iba tým, že má výrazné obočie. Tak prečo sa to stalo mne“ Jej vzhľad si na internete vyslúžil aj množstvo negatívnych komentárov, no nad vodou ju drží práve to, že pomáha mnohým ďalším ženám.

