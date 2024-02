Prosila som, nech prestane. Lenka Ježová prehovorila o najväčšej traume, aby dala silu ostatným obetiam

Niekedy mlčíte celé roky, no potom príde udalosť, ktorá vás donúti otvoriť svoju trinástu komnatu. Stalo sa to aj Lenke Ježovej. Známa jojkárska moderátorka po emotívnych udalostiach v parlamente, ktorý schválil miernejší prístup k páchateľom sexuálneho násilia, prehovorila svojej o najväčšej traume. Kedysi bola sexuálne napadnutá človekom, ktorému verila najviac.

Lenka dlhú dobu mlčala aj pred svojimi najbližšími, no dnes je už o čosi silnejšia a pre mnohé ženy či mužov, ktorým bolo ublížené, môže byť inšpiráciou. „Kto sa má tých ľudí zastať, ak nie my?," pýta sa moderátorka.

Ani po rokoch sa neubránila slzám

„Ja som chcela odísť z tej miestnosti, zdrapol ma, hodil ma smerom ku komode, nevedela som sa pohnúť, prosila som, nech prestane, on neprestal. Potom, keď sa mi spustili slzy, tak som sa už prestala brániť, aby som to mala čím skôr z krku," prehovorila jojkárka pre JOJ24 so slzami v očiach, pretože aj po rokoch nesie následky traumy a nespomína sa jej na tragické udalosti jednoducho. O to viac, že za sexuálne násilie mal byť zodpovedný jej bývalý partner.

„Ja som mu povedala, že to, čo mi urobil, nebolo v poriadku, bolo to znásilnenie a jeho reakcia na to bola, že: však si sa nakoniec prestala brániť, tak aké znásilnenie?," spomína si moderátorka, ktorá z jeho reakcie zostala v šoku. Potom si však uvedomila, že jej partner je skutočne v práve. „Naša legislatíva je nastavená tak, že pokiaľ nekladieš aktívny odpor celú dobu, nie je to znásilnenie," vysvetľuje brunetka, ktorá napriek tomu, že vedela presne pomenovať, čo sa jej stalo, nič nenahlásila.

Vo vzťahu predsa nemôže byť znásilnená

Článok pokračuje na ďalšej strane: