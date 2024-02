Najprv tajná svadba, potom nová životná úloha. Maroš Kramár zažil nečakané, no príjemné zmeny

Udiali sa veci, ktoré jeho život poriadne zmenili. Maroša Kramára minulý rok potešil syn Timur, ktorý sa najskôr tajne oženil so svojou partnerkou. A ako obľúbený herec priznal koncom roka, dokonca sa stal aj dedkom. Pre Plusku teraz prezradil, ako sa s novou životnou úlohou vyrovnáva a prečo majú tajné svadby v rodine.

Priznal, že to nečakal

„Moja vnučka už má svoju značku a aj tašku. Gratulujem, Timurko a Kika. Noelani sa vám naozaj podarila. Tak, a už som naozaj DEDO,“ napísal v decembri Maroš Kramár na sociálnych sieťach. Ako vraví dnes, vzhľadom na množstvo pracovných povinností nemal na vnučku toľko času. „S malinkou som, samozrejme, už bol, aj som ju už kočíkoval. Je fantastická, úžasná, len nemám toho času tak veľa, aby som bol u nich častejšie alebo že by som ju chodil strážiť. To skôr chodí babka (hercova exmanželka Nataša),” povedal umelec pre Plusku.

Zatiaľ čo on mal prvé dieťa až ako 40-ročný, jeho syn Timur to stihol omnoho skôr. „Tak, nečakal som to. Mám úplne iný svetonázor na tieto veci. Bolo to prekvapenie, ale veľmi mu to prajem,” vraví s úsmevom. V úlohe dedka sa cíti výborne, veď si ju už vyskúšal aj v seriáli Mama na prenájom.

Tajná svadba syna

Zároveň dodáva, že vie, že sa to nestalo náhodou. „Nebolo to, že by prišli domov z nejakej žúrky. Dieťa má s partnerkou, s ktorou žije 5 – 6 rokov, takže sa to aj dalo čakať. Sú to šťastní manželia a je úžasné ich sledovať, ako sa tešia z malinkej. Svadba bola úplne tajná,” pokračoval Maroš Kramár.

V jeho rodine to ale nie je nič nové - aj Maroš s exmanželkou Natašou sa brali tajne v Portugalsku. „Takže, máme to v rodine,“ zasmial sa Maroš Kramár, ktorý potom nezaprel zmysel pre humor. Otočil sa na najmladšieho syna Marka a opýtal sa ho: „Dúfam, že ty nie si tajne ženatý?“