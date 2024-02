Každý deň vypil fľašu vodky, nevydesila ho ani čierna žlč. Robbie Williams je čistý vďaka deťom a manželke

„Toto by sme mali robiť iba pri nebeskej bráne so svätým Petrom,“ priznal v dokumentárnom filme Robbie Williams, ktorý 13. februára oslávil 50. narodeniny. Iba nedávno sa rozhodol obzrieť do minulosti a prehovoriť o všetko, o čom doteraz mlčal. „Myslel som si, že dokážem najviac šnupať, brať najviac práškov, najviac piť. V tom čase som si myslel, že to je superschopnosť,“ spomínal pre The Sun spevák, ktorý kedysi strávil aj šesť dní bez jedinej minúty spánku a myslel si, že je nezničiteľný. Ako priznáva, v skutočnosti bol na rýchlej ceste k smrti.

Extáza, kokaín, alkohol

Keď 16-ročného Robbieho priviedla mama na konkurz do chlapčenskej skupiny Take That, len ťažko mohla tušiť, že synovi práve mení život. Robbie Williams ku svojím kolegom v kapele vzhliadal ako k božstvu a veľmi rýchlo zistil, že je piatym kolesom na voze.

Ten pravý vrchol slávy mal prísť vo chvíli, keď sa v roku 1995 osamostatnil, vydal sa na sólovú dráhu a jeho život mal pripomínať rozprávku. Ale stal sa pravý opak. Jeho sólový debut Life Thru a Lens nikoho nezaujímal a po vydaní predal iba 33-tisíc kusov. Potom mu ale na pomoc prišli anjeli, a to do slova. So skladbou „Angels“ rozpútal robbiemániu a dostával sa na vrcholy hitparáda po celom svete. Stále však nebol spokojný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=509503167202121&set=basw.AbrJpQ1PfREJwMr8r3-LDOsDXSrzqE1YOullyuRqeBhRL2i5XUEUYdskgQyTZQjOsBOFBm2cU57F5yEY6lb0hI9GjLgbsZACtZvaByECaW3U-0hso_MlBJiueLg4LpWltcHGVAEFD_JtPmG-dwGJUU_8xZ8d1auH_xUSYTQfYeAisw&opaqueCursor=AbrmaoocHbDxmO7dS1KiQZD97_MiLAvl1LtW8ZZpqvyjl_U8sASGG4TmW11wmkY_m1GB6-E7VL9niRL0V9Qd31jc6B7tnsJ1rj23JEuz37RwVpAtOrPHMbR8Q-xx985XBvGwRAmotq2qx3lwQUXKVwmjnrw9HBj6bHAq0C4HWe0ZxMOr5FJgCSbL98J5EDsdSL7Nd7aque3UJyy2S2z0C9MoV2kkhWf03MtE1M3EDaQP6tzFp0NwH5IKE745_cs-Qspng5tUKb-16BPcBA48oG0N6VZ-UpTIiFwnFbtzDH6bgX6fbrjP4TEKbXBfc8_yZ5M0WICaD2-8_X3LS2AavPttT0GoxN6ow5ua25x4o4toOu2Qkz3jhLEaaffzJZR6AVLrCKLkIgVwfDvI2KAssTlTjYcUj-5nzMFKM18_K5OADKLoBaGiOfg5hzOrL_-pzPvkYXk1hWnS14r1OuJ_WgE5C6Q__cilAVvNcv4Y2H3FQZeJzMaRFSjnFJLYs2IdcfxnKoYTkNdiAZjtzuFrYMzGB1lLNENhMfWybVmGcqns38ObJTsc8LV3XUlveu-nj1EQ631iZtlJzcu1G-k8lM5619P3G9bZ7r1vgBryMxz0nBqdIRn-CAT8GqkrX19QJELkdjKwqghQ-mtyWGCTQckk34V-uZ4SU7fJizS6Set5WgbCSont_yQf1Iql27uICXm0YrsMURifIkMF20AI4RA24E1iQcOuZ-YwMBNqKcsg3oDICrpD099DDnbV2FnC4S6XSWTFVlVrbcIwgv9i3HIg

Začal brať drogy, nekontrolovať piť a každý deň dal bulvárnym novinám dôvod, aby sa ocitol na titulnej stránke. „Dával som si všetko, čo mi prišlo pod ruku. Extázu, kokaín, alkohol. Doslova som vypil fľašku vodky predtým, ako som musel skúšať, a to sa dialo každý večer,“ prezradil Robbie Williams, ktorý si zaspomínal aj na šesťdňový ošiaľ poháňaný kokaínom a vodkou.

Nespal 144 hodín

Článok pokračuje na ďalšej strane: