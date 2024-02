Na pomoc si prizval syna a vznikla poriadna dobrota. Slivkový koláč Petra Marcina upečiete za polhodinku

Ako malý žil v tradičnom trojgeneračnom zoskupení a k vareniu sa dostal vďaka babke, okolo ktorej sa v kuchyni rád motal.Vďaka tomu mal Peter Marcin základy rýchlo v malíčku a keď sa odsťahoval z domu, vedel sa stravovať sám a lacno. A hoci má voči pečeniu rešpekt, vyskúšal aj to a Slovákom ponúka recept na chutný slivkovo-tvarohový koláč.

Pečenie je umenie

„Ísť do reštaurácie bolo totiž nielen drahé, ale za socializmu sa to často ani nedalo. Otvorené bývali iba na obed, večer už zostávali len bary a kaviarne,“ vysvetlil Peter Marcin pre Sme. V tom čase tiež spomenul, že si rád pochutí na všetkom, no s mierou. Aj keď desiaty a olovranty často vynecháva, na obed si potrpí a večer už jedáva len niečo rýchle a ľahké.

Peter Marcin sa ukázal aj v šou Pečie celé Slovensko, no ako sám spomína, pred touto kuchynskou aktivitou má rešpekt. „Je to hrozne náročné a sú to nervy. Guláš uvaríte, to nie je problém, ale upiecť, to je fakt umenie,“ priznal pre Koktejl. Pred rokmi sa o jeden svoj úspešný pokus podelil aj s televíznymi divákmi.

V šou Tajomstvo mojej kuchyne spolu so svojím synom napiekol slivkovo-tvarohový koláč z lístkového cesta. Zvládne to aj človek, ktorý s pečením nemá veľa skúsenosti. Stačí ho totiž piecť len približne pol hodinu.

Slivkovo-tvarohový koláč Petra Marcina:

